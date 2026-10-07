Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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Las autoridades continúan una exhaustiva búsqueda del hombre señalado como presunto responsable de la muerte de Angie Alejandra Luna Rivera, una joven de 26 años originaria de Arauca, cuyo cuerpo fue hallado sin vida en una vivienda del sector Los Tanques, barrio Divino Niño, en Duitama, Boyacá. El caso ha causado gran alarma en la comunidad, principalmente por las circunstancias en las que se dieron los hechos, ya que, de acuerdo con las versiones conocidas, la hija de tan solo seis años de la víctima habría estado presente al momento de la agresión, lo que añade un componente doloroso al suceso. La información fue reportada por medios como El Nuevo Día y Semana, los cuales han seguido el proceso investigativo y han mencionado los detalles más relevantes hasta el momento.

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Según los reportes preliminares citados por Boyacá 7 Días, el cuerpo de Angie presentaba heridas compatibles con el uso de un arma cortopunzante. La emergencia fue atendida por la Defensa Civil, y posteriormente, las autoridades encargadas del caso tomaron custodia de la escena con el objetivo de aclarar las circunstancias exactas del crimen y establecer las responsabilidades correspondientes. La principal hipótesis que manejan las autoridades y que se conoce públicamente indica a la pareja sentimental de la víctima como el presunto responsable. Tras el suceso, el hombre habría abandonado el lugar y, hasta ahora, su paradero sigue siendo desconocido.

Mientras avanzan las investigaciones, surgió una versión reciente según la cual el señalado podría estar ocultándose en Ibagué, capital del Tolima. Sin embargo, esta información está en proceso de verificación, ya que hasta el momento las fuentes consultadas por los medios no han emitido confirmación oficial al respecto. Algunas versiones iniciales también señalaron que el sospechoso podría haberse dirigido a Acacías, Meta, debido a que sería oriundo de esa zona. Ante la incertidumbre, las autoridades recomiendan a la ciudadanía que cualquier dato relevante sobre su paradero sea comunicado únicamente a los organismos competentes, evitando intervenciones directas.

Otro elemento relevante del caso, de acuerdo con Semana, es la situación de la hija de la víctima. Seis años de edad tiene la menor, quien, presuntamente presenció los hechos y fue quien dio aviso a los vecinos. Tras el crimen, la niña quedó bajo protección institucional mientras avanza la investigación. Medios nacionales han presentado que, meses antes, el padre de la menor habría fallecido en Ucrania, haciendo aún más compleja su situación familiar.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué se sabe sobre el presunto feminicida de Angie Alejandra Luna Rivera y su posible paradero?

Según lo reportado por El Nuevo Día y Boyacá 7 Días, el principal señalado por el crimen es la pareja sentimental de Angie Alejandra Luna Rivera. Hasta el momento, las hipótesis manejadas por las fuentes públicas indican como posibles lugares de refugio las ciudades de Ibagué y Acacías, aunque no existe confirmación oficial sobre su ubicación. Las autoridades mantienen activa la búsqueda e instan a la ciudadanía a aportar información útil.

¿Cuál es el estado de protección de la hija de Angie Alejandra Luna Rivera tras el crimen?

La niña de seis años, hija de Angie Alejandra Luna Rivera, permanece bajo protección institucional según información de Semana. Ello responde a la gravedad de los hechos presenciados y a la necesidad de resguardar su integridad mientras avanza la investigación correspondiente.

Detalles del feminicidio de Natalia Villalba

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

La investigación por el feminicidio de Natalia Villalba sigue revelando detalles que estremecen. Mientras la Fiscalía avanza en el proceso contra el ciudadano británico Matthew Ashley Foster-Smith, han salido a la luz nuevos chats, denuncias y antecedentes judiciales que podrían ser determinantes para entender quién es el hombre señalado de asesinar a la diseñadora gráfica cucuteña.