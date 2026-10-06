La noche terminó en tragedia para una comerciante del barrio Bochica, en Engativá, después de que un hombre armado ingresara a su establecimiento y le disparara varias veces. El crimen ocurrió el pasado jueves hacia las 11:26 p. m., cuando la mujer, de 39 años, se encontraba trabajando en su local.

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El atacante llegó en una motocicleta junto con un cómplice que permaneció a pocos metros del negocio. Las cámaras de seguridad registraron el momento en que el hombre descendió del vehículo, entró al establecimiento y disparó al menos cuatro veces contra la comerciante antes de escapar.

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La víctima murió como consecuencia del ataque y sus familiares y vecinos se acercaron posteriormente al lugar para rendirle homenaje y pedir justicia. Una familiar, que prefirió mantener su identidad en reserva por seguridad, contó al medio que la mujer ya había recibido amenazas días antes.

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“Realmente no sabemos mucho, solamente sabemos que días anteriores ya había venido un señor y la había amenazado también. Y pues lo que se ve en los videos es lo único que sabemos, realmente no sabemos nada más”, dijo la familiar, en declaraciones entregadas City TV.

La mujer también recordó la personalidad de la comerciante y el cariño que había construido entre quienes la conocían. Su allegada la describió con estas palabras: “Era una mujer muy trabajadora, muy dulce, alegre… era una mujer muy linda, tanto físicamente como interiormente”.

La familia y los habitantes del sector esperan que la investigación permita identificar rápidamente a los responsables y solicitaron a la Fiscalía General de la Nación y a la Policía Metropolitana de Bogotá celeridad para esclarecer el homicidio y ubicar a los dos hombres que escaparon del lugar.

La petición también apunta a evitar que el caso quede en el olvido. “Que no sea archivado como todos los homicidios que pasan. Que de verdad se haga un paso contundente con este caso, porque no puede quedar impune”, manifestó la familiar.

El teniente coronel Julián García Escobar, oficial de guarnición de la Policía Metropolitana de Bogotá, explicó que la comunidad alertó a las autoridades mediante la línea 123. “Son unas detonaciones al interior del establecimiento abierto al público, motivo por el cual llegan al mismo encontrando una aglomeración de gente”, señaló el uniformado.

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