Videos de las cámaras de seguridad de la vivienda donde se encontraba Yenifer García muestran los momentos de angustia después de que la mujer dejó de responder.

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En las imágenes se observa cómo las personas que estaban en el lugar intentan practicarle maniobras de reanimación cardiopulmonar. Al no obtener respuesta, los acompañantes salen desesperados de la vivienda en busca de ayuda.

El caso ocurrió en una casa de la localidad de Rafael Uribe Uribe, en Bogotá, donde Yenifer se encontraba en la cuarta sesión de un tatuaje que se estaba haciendo progresivamente desde hacía cerca de un mes.

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Estos videos de cámaras de seguridad son claves en la investigación del caso de Yenifer García, la mujer que falleció luego de hacerse un tatuaje en Bogotá. Allí se observa a los hombres que le realizaron el procedimiento⏬ https://t.co/kWVJvJHtWb — EL TIEMPO (@ELTIEMPO) October 6, 2026

Durante esa sesión, el 15 de agosto, la mujer manifestó que sentía un intenso dolor. Por eso, aceptó que un conocido, quien aseguraba tener conocimientos para aplicar anestesia, acudiera a la vivienda. El acuerdo habría sido por 600.000 pesos.

El hombre habría dicho inicialmente que aplicaría anestesia local y que Yenifer permanecería consciente. Sin embargo, terminó suministrándole medicamentos por vía intravenosa. Minutos después, la mujer dejó de responder y comenzó a presentar signos de una emergencia.

Su hija también entregó un relato que ahora hace parte de la reconstrucción de lo ocurrido. “El anestesiólogo me dijo, ayúdame a sentir si tu mamá tiene pulso”, contó, según la descripción del video.

La investigación tomó otro rumbo después del informe de Medicina Legal, que estableció como causa de muerte una “intoxicación medicamentosa combinada por fentanilo, midazolam y ketamina”. Además, determinó que la muerte fue violenta, en un contexto de homicidio.

Con esos hallazgos, la Fiscalía reorientó el caso hacia la hipótesis de homicidio doloso. Ahora, las imágenes de las cámaras y los testimonios buscan ayudar a establecer qué ocurrió dentro de la vivienda y quiénes tuvieron participación en el procedimiento que terminó con la muerte de Yenifer García.

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