Una tragedia familiar conmocionó a la comunidad venezolana en Orlando, Florida, luego de que dos hermanos gemelos, de 17 años, fueran encontrados sin vida junto con su padre en una vivienda del sector de Hunter’s Creek.

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Los adolescentes fueron identificados como Carlo y Melanie Montiel Infantino. Según las autoridades, una verificación de bienestar llevó a los agentes hasta el domicilio después de que se reportara la ausencia de los jóvenes de sus actividades escolares durante varios días.

Los investigadores consideran que el padre, identificado como Iván Montiel Roa, de 63 años, habría causado la muerte de sus dos hijos y posteriormente habría muerto por su propia mano. El caso continúa bajo investigación y las autoridades aún no han establecido públicamente qué desencadenó la tragedia.

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Así fue el hallazgo en la vivienda

Los agentes de la Oficina del Sheriff del Condado de Orange llegaron al inmueble el miércoles 30 de septiembre para verificar el bienestar de los habitantes. En el interior encontraron a los dos adolescentes sin vida y posteriormente localizaron a su padre fallecido en otra zona de la vivienda.

La familia era originaria de Maracaibo, estado Zulia, Venezuela, y había emigrado a Estados Unidos. Los jóvenes estudiaban en Cypress Creek High School, en Orlando, según información de medios locales.

Investigan qué habría desencadenado la tragedia

Uno de los elementos que está siendo considerado por los investigadores es la muerte de la madre de los adolescentes, ocurrida en junio después de padecer cáncer. Noticias RCN señaló que Roa había hecho publicaciones en redes sociales relacionadas con el fallecimiento de su esposa.

Sin embargo, las autoridades no han confirmado que esa pérdida sea la causa de los hechos y mantienen abierta la investigación para establecer qué ocurrió antes de la tragedia. Tampoco se habían reportado antecedentes de violencia en la vivienda, según información difundida por medios locales.

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