Estados Unidos implementó desde el 1 de octubre de 2026 varios cambios que afectan los trámites para obtener la residencia permanente, conocidos como Green Card.

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Las modificaciones incluyen nuevas fechas de prioridad para categorías familiares y laborales, además de ajustes para solicitantes de países como India y China.

Durante octubre, el Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS) autorizó a determinados solicitantes a utilizar el cuadro de fechas de presentación para entregar el Formulario I-485, trámite necesario para ajustar el estatus migratorio.

Sin embargo, presentar la solicitud no significa que la residencia sea aprobada automáticamente, pues también debe existir una visa disponible y cumplirse la fecha de acción final correspondiente.

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Entre los cambios más destacados están los movimientos en las categorías EB-1, EB-2, EB-3 y EB-5 para trabajadores e inversionistas. También hubo modificaciones en la categoría familiar F2A, dirigida a cónyuges e hijos menores de residentes permanentes.

Además, desde el 18 de septiembre rige una nueva interpretación de la regla de carga pública, que evalúa factores como edad, salud, situación familiar, recursos y educación.

Para los inversionistas EB-5 también se anunciaron nuevos costos, que entrarán en vigor el 30 de noviembre de 2026.

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