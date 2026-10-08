Por: Noticiero 90 minutos

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A diario, las acciones más simples como abrir la llave, tomar una ducha, lavar los platos, la ropa o incluso regar el jardín, forman parte de la rutina en la mayoría de los hogares colombianos. Sin embargo, al sumar cada una de estas actividades domesticas, se revela una magnitud de consumo de agua que puede ser desconcertante para muchos. Según un reporte del Ministerio de Ambiente elaborado en 2024, una familia en Colombia utiliza aproximadamente 16.600 litros de agua al mes, lo que comprende cerca de 400 litros diarios. Este dato fue citado en el noticiero 90 Minutos, donde se busca dimensionar este consumo con comparaciones más familiares: si pensamos en garrafones, serían alrededor de 630 al mes, y en botellas tradicionales de 1,5 litros, serían unas 8.400 botellas al mes. Así, la cifra deja de ser solo un número y se convierte en una representación visual del agua que se utiliza cotidianamente.

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No obstante, el consumo doméstico no es el único factor. También se suma el agua empleada en procesos como la producción de alimentos, de ropa y otros bienes de uso común, incrementando la huella hídrica total de cada hogar colombiano. Este escenario adquiere especial relevancia teniendo en cuenta los efectos del fenómeno de El Niño, evento climático que se caracteriza, tal y como explica el noticiero 90 Minutos, por el aumento de la temperatura superficial del océano Pacífico central y oriental. Este fenómeno suele traer consigo menos lluvias, disminución en los caudales de ríos y quebradas, y un mayor riesgo de incendios forestales. Por estas razones, el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM) ha reiterado la importancia de ahorrar agua y evitar el desperdicio, incluso cuando se registran periodos de lluvia en algunas regiones del país.

Frente a este panorama, modificar pequeños hábitos diarios puede marcar una diferencia significativa. Reducir el tiempo en la ducha, cerrar la llave mientras se cepilla los dientes o se lavan los platos, utilizar la lavadora solo cuando esté cargada completamente y revisar posibles fugas en las tuberías y grifos son recomendaciones del informe citado por 90 Minutos. Cada una de estas prácticas contribuye al ahorro, permitiendo que en el contexto de sequía y altas temperaturas, cada acción individual sume un impacto colectivo positivo.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuánta agua consume al mes una familia colombiana en promedio?

De acuerdo con datos presentados por el Ministerio de Ambiente y citados por el noticiero 90 Minutos, el consumo promedio mensual de agua de una familia en Colombia es de alrededor de 16.600 litros, lo que equivale a aproximadamente 400 litros diarios.

¿Qué es el fenómeno de El Niño y cómo afecta el consumo de agua en Colombia?

El fenómeno de El Niño se presenta cuando la temperatura de la superficie del océano Pacífico central y oriental aumenta, impactando el clima colombiano. Este evento provoca lluvias menores a lo habitual, disminución de caudales en ríos y quebradas y riesgos de incendios forestales, lo que obliga a prestar mayor atención al uso y ahorro de agua en el país.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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