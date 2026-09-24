Por: Portal Bogotá

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Una alerta fue emitida recientemente por la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR) sobre la crítica situación provocada por los incendios forestales en zonas cercanas a Bogotá y en todo el departamento. De acuerdo con la CAR, durante el 2026 se han presentado 794 incendios, los cuales han afectado unas 2.800 hectáreas en 75 municipios de Cundinamarca y otros municipios vecinos a la capital. Esta emergencia no solo se refleja en la devastación de la vegetación, sino en una afectación mucho más profunda y persistente: la degradación del recurso suelo.

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La entidad ambiental advierte que el impacto de las altas temperaturas va más allá de la pérdida de plantas: el calor puede destruir tanto la materia orgánica como los organismos que habitan en las capas superficiales y profundas del suelo. Las cenizas, resultado de la combustión, alteran aún más las propiedades del suelo, como el pH y los niveles de nutrientes. Dependiendo de la intensidad y duración del incendio, incluso pueden aparecer contaminantes como los hidrocarburos aromáticos policíclicos, que afectan gravemente los suelos.

Una de las consecuencias más graves ocurre cuando la cobertura vegetal desaparece. Al quedar desprotegido, el suelo se convierte en terreno fácil para la erosión, especialmente durante lluvias intensas. Alfred Ignacio Ballesteros, director general de la CAR, explicó que la escorrentía producida por las lluvias posteriores puede llevarse partículas de suelo hacia fuentes hídricas, abriendo surcos y perdiendo el suelo fértil. Este proceso afecta directamente tanto la productividad agrícola como la estabilidad de los ecosistemas.

La CAR también resalta que el daño se acentúa en páramos y ecosistemas de alta montaña, donde la recuperación puede tomar entre 25 y 30 años, según el Ministerio de Ambiente. Incluso transcurrido ese tiempo, la restauración podría no devolver al ecosistema sus características originales. La destrucción de frailejones, pajonales y árboles nativos afecta la capacidad de regular y almacenar agua, poniendo en riesgo el abastecimiento en la región.

El impacto no se limita a la naturaleza: en zonas como Villeta, productores agrícolas han reportado pérdidas superiores al 50 % en cultivos de caña, además de daños en cafetales y platanales. Por eso, la CAR insiste en que tras cada hectárea quemada hay mucho más que vegetación perdida: queda un proceso de recuperación largo y la urgencia de extremar la prevención, especialmente en épocas secas, para proteger el suelo, los ecosistemas y los recursos hídricos.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles son las principales afectaciones que dejan los incendios forestales en el suelo y ecosistemas según la CAR?

Según la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR), los incendios forestales provocan pérdida de cobertura vegetal, degradación de la materia orgánica y destrucción de organismos vitales del suelo. También pueden alterar el pH y los niveles de nutrientes, favorecer la erosión y la escorrentía, y generar contaminación por hidrocarburos aromáticos policíclicos. Esto termina afectando la productividad agrícola y la capacidad de regulación hídrica de los ecosistemas.

¿Cuánto tiempo tarda en recuperarse un ecosistema como un bosque afectado por incendio en Cundinamarca?

De acuerdo con datos del Ministerio de Ambiente citados por la CAR, la recuperación de un bosque incendiado puede demorar aproximadamente entre 25 y 30 años, según las características del ecosistema y las estrategias de restauración que se apliquen. Sin embargo, incluso después de este periodo, el ecosistema podría no recuperar completamente sus condiciones originales.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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