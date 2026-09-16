Por: Noticiero 90 minutos

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El destino de los residuos que usted descarta cotidianamente suele pasar desapercibido, aunque encierra un complejo proceso que incide directamente en la sostenibilidad ambiental del país. Para orientar y organizar la gestión de estos materiales, el Ministerio de Ambiente estableció mediante la Resolución 2184 de 2019 un sistema de código de colores obligatorio para la separación en la fuente. De acuerdo con esta normativa, el color blanco se asigna a los residuos aprovechables, como papel, cartón, plástico y metales. En contraste, el color verde corresponde a los residuos orgánicos biodegradables, como cáscaras, restos de cocina y residuos agrícolas, mientras que el color negro está destinado a los desechos ordinarios no reutilizables, por ejemplo, papel higiénico, servilletas usadas con grasa y material de barrido.

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La adecuada separación y entrega de materiales reciclables a los recicladores de oficio, siguiendo las rutas de recolección selectiva, es el primer eslabón de una cadena de valor sostenible. Según explicó Fabián Santana, representante legal de la Fundación Recuperadores de Oficio de nuestro Planeta, los elementos que son recolectados y clasificados se trasladan a las Estaciones de Clasificación y Aprovechamiento (ECA). En estas plantas, los materiales reciben un proceso de selección adicional antes de ser entregados a la industria transformadora, lo que permite que sean reincorporados en nuevos ciclos productivos. “Gracias a esta gestión, se evita el envío inútil de recursos a los rellenos sanitarios, extendiendo su vida útil”, expresó Santana.

Sin embargo, la falta de cultura ciudadana en torno a la separación de residuos imprime un riesgo considerable. Cuando los residuos no se clasifican correctamente —es decir, se depositan todos juntos en una sola bolsa— terminan siendo enterrados en los rellenos sanitarios mediante el servicio de recolección ordinaria, acelerando así el colapso de estas infraestructuras y aumentando los niveles de contaminación. Al no separar en la fuente, también puede ocurrir que los desechos desborden el espacio público y sean arrastrados por las aguas lluvias, llegando a canales, ríos y, eventualmente, océanos, lo que incrementa los daños ambientales.

En última instancia, el impacto de los residuos domésticos recae sobre la responsabilidad de cada ciudadano. Adoptar el hábito de separar los desechos en el hogar es una acción que contribuye de manera significativa a evitar la saturación de los rellenos sanitarios y a reducir la contaminación hídrica, pavimentando el camino hacia un modelo ambientalmente viable.

¿Cómo funciona el código de colores para la separación de la basura en Colombia?

El sistema, reglamentado por la Resolución 2184 de 2019 del Ministerio de Ambiente, determina que los residuos deben separarse así: bolsa blanca para residuos aprovechables como papel, cartón, plástico y metales; bolsa verde para residuos orgánicos biodegradables como restos de cocina y agrícolas; y bolsa negra para residuos no aprovechables, incluyendo papel higiénico y material de barrido. Esta división facilita el trabajo de recicladores y optimiza todo el proceso de manejo de residuos.

¿Cuál es el impacto de no separar los residuos en la fuente sobre el medioambiente?

No separar los residuos en su origen afecta gravemente al ambiente, ya que acelera el llenado de rellenos sanitarios y aumenta el riesgo de contaminación de espacios públicos, ríos y océanos. Tal como advierten los recicladores y la Fundación Recuperadores de Oficio de nuestro Planeta, este descuido genera el desperdicio de recursos y favorece el colapso de infraestructuras de disposición final.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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