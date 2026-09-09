Por: Portal Bogotá

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EcoFest se presenta como una iniciativa ambiental impulsada por la Alcaldía Local de Chapinero en el marco de ‘Bogotá, mi Ciudad, mi Casa’, una estrategia que fomenta el compromiso ciudadano con la protección del entorno urbano. De acuerdo con la información oficial divulgada en el portal de la Alcaldía, esta jornada busca sensibilizar y transformar la manera en que las personas se relacionan con su entorno, promoviendo una cultura de respeto y apropiación responsable de los espacios urbanos.

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El evento tendrá lugar el 11 de septiembre de 2026, entre las 8:00 a. m. y las 11:00 a. m., en el sector de Bosque Calderón Tejada, dentro de la localidad de Chapinero. La ubicación específica del Ecopunto será en la Diagonal 57 con carrera 4 Este, cerca de "El Sagrado Corazón". Este punto estratégico permitirá que las y los habitantes se acerquen a entregar sus residuos, participando activamente en la adecuada disposición de los materiales que pueden ser reciclados o requieren un tratamiento especial.

Según la invitación oficial de la Alcaldía Local de Chapinero, EcoFest convoca no solo a la comunidad adulta, sino también a niñas, niños, jóvenes y familias, facilitando espacios de aprendizaje sobre el manejo de residuos y el cuidado ambiental. De acuerdo con lo expuesto, el propósito fundamental de la jornada reside en crear conciencia colectiva acerca de la urgencia de adoptar en la vida cotidiana medidas que contribuyan a reducir el impacto ambiental y fortalecer la responsabilidad individual y grupal.

En este sentido, las acciones pedagógicas y participativas que se tienen previstas en EcoFest buscan involucrar a la ciudadanía en prácticas sostenibles, generando un espacio de encuentro en torno al compromiso por una localidad más limpia y saludable. La actividad también hace parte del esfuerzo de la estrategia ‘Bogotá, mi Ciudad, mi Casa’, que propone transformar los territorios urbanos mediante esfuerzos coordinados y sostenidos en favor del ambiente.

La Alcaldía Local de Chapinero reitera su invitación a la comunidad para sumarse a EcoFest y reforzar de manera permanente sus hábitos responsables, apostándole así a una localidad sostenible y a una mejor calidad de vida para sus habitantes.

¿Qué actividades se realizarán en EcoFest de Chapinero en 2026?

Durante EcoFest, las actividades estarán enfocadas en la promoción de la cultura ambiental mediante espacios pedagógicos y participativos. El evento contará con la disposición de un Ecopunto para la entrega responsable de residuos, así como acciones que buscan acercar a niñas, niños, jóvenes, familias y comunidad en general a prácticas para el cuidado del entorno.

¿Dónde estará ubicado el Ecopunto de EcoFest en la localidad de Chapinero?

El Ecopunto de EcoFest estará situado en el Bosque Calderón Tejada, específicamente en la Diagonal 57 con carrera 4 Este, con punto de referencia en "El Sagrado Corazón". Este lugar permitirá a la ciudadanía participar activamente en el manejo adecuado de residuos durante la jornada convocada por la Alcaldía Local de Chapinero.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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