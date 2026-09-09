Por: Portal Bogotá

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Bogotá avanza en su estrategia para recuperar el espacio público, una meta central anunciada en el proyecto ‘Bogotá, mi Ciudad, mi Casa’, donde distintas entidades distritales suman esfuerzos para optimizar el entorno urbano de la capital. De acuerdo con información de la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia, en articulación con la Policía de Bogotá y otros entes de gobierno, se llevó a cabo una nueva intervención en la calle 26, corredor vial por el que, a diario, transitan miles de vehículos y peatones.

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Durante más de cuatro horas, desde el Portal El Dorado hasta la carrera 30, las autoridades realizaron un amplio recorrido enfocado en desmontar refugios improvisados que afectaban la movilidad y el bienestar ciudadano. Como resultado, se identificaron y retiraron 14 cambuches construidos con tablas, sombrillas, colchones, prendas y botellas. Entre los numerosos elementos hallados sorprendió el hallazgo de un perro en uno de los refugios.

El operativo fue más allá del desmonte de estas estructuras. Dos personas habitantes de calle aceptaron la ayuda y fueron remitidas a un centro de atención del Distrito, en un intento por ofrecer respuestas institucionales a la problemática social asociada con el uso no autorizado del espacio público. Funcionarios encargados procedieron, además, a recolectar los residuos voluminosos restantes, sumando un total de 15 metros cúbicos de materiales que finalmente fueron retirados del área.

La intervención abarcó puntos estratégicos como la avenida Ciudad de Cali, la carrera 50, la avenida 68 y la carrera 69. En zonas específicas fue necesario el acompañamiento de Gestores del Orden y la Policía de Bogotá para mediar en situaciones que pudieran poner en riesgo la seguridad y continuidad del operativo, según reportó la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia.

El proceso de recuperación involucró a entidades como la Secretaría Distrital de Seguridad, la Secretaría de Integración Social, la Secretaría de Gobierno y la Defensoría del Espacio Público (DADEP), evidenciando la relevancia del trabajo articulado cuando se trata de recuperar el entorno urbano. Al término de la jornada, se reportó la recuperación de 250 metros de espacio público, en línea con los objetivos del Plan Integral de Seguridad, Convivencia Ciudadana y Justicia (PISCCJ), una estrategia que busca salvaguardar la infraestructura clave para el funcionamiento de la ciudad.

Para fortalecer la seguridad ciudadana, las autoridades invitan a denunciar hechos contrarios a la convivencia o de carácter delictivo a través de la Línea de Emergencias 123, resaltando la importancia de la denuncia para avanzar en investigaciones y mejorar la calidad de vida en Bogotá.

¿Cómo se llevó a cabo la recuperación del espacio público en la calle 26 de Bogotá?

La recuperación se realizó mediante un operativo de más de cuatro horas, liderado por la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia y la Policía de Bogotá, junto con otras entidades distritales. Durante el recorrido, se desmontaron 14 cambuches, se retiraron 15 metros cúbicos de residuos y dos habitantes de calle fueron trasladados a un centro de atención, todo con el objetivo de liberar y proteger 250 metros de espacio público.

¿Qué acciones contempla el Plan Integral de Seguridad, Convivencia Ciudadana y Justicia en Bogotá?

El Plan Integral de Seguridad, Convivencia Ciudadana y Justicia (PISCCJ) incluye la protección y recuperación de infraestructuras críticas para la ciudad, así como el desarrollo de intervenciones conjuntas entre entidades públicas. Estas acciones buscan mejorar la seguridad, el orden y la calidad del espacio público mediante operativos como el realizado en la calle 26.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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