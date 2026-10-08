Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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Gustavo Petro hizo oficial su presencia en la marcha programada para el miércoles 14 de octubre en Bogotá, una protesta que se presenta como una nueva jornada de movilización a nivel nacional y que también contará con la participación del sector educativo. El lugar de encuentro definido para la capital es el parque nacional, donde se convoca a los asistentes desde las 10:00 de la mañana. Esta jornada ha sido impulsada y anunciada por varias organizaciones sindicales y sociales, con la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación (Fecode) entre los promotores más visibles. De acuerdo con Fecode, la movilización se realizará en diferentes ciudades y tiene como principales reclamos la defensa del GOMAG, el acceso pleno a una salud digna y el reconocimiento y pago de las prestaciones sociales pendientes para los docentes.

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Petro recurrió a sus redes sociales oficiales para dar a conocer no solo su intención de asistir, sino también su propósito de acompañar a todos los trabajadores que decidan unirse a las calles en esta jornada. En palabras citadas en la publicación, afirmó: “Estaré en la marcha del 14 de octubre en Bogotá y espero a todo el pueblo trabajador de la ciudad”.

Además de manifestar su respaldo a esta movilización, Petro expuso la idea de impulsar una propuesta de fondo: convocar a la organización y preparación para una lucha que desemboque, si es necesario, en una huelga general. El objetivo principal de dicho llamado, según el exmandatario, sería alcanzar un salario mínimo vital para el año 2027 y emprender un plan serio contra el hambre, con el propósito de aliviar las consecuencias de la sequía. Así lo mencionó: “Tenemos que movernos y preparar la lucha hasta la huelga general por un salario mínimo vital para el año 2027 y un plan serio de lucha contra el hambre para mitigar el efecto que dejará la sequía”.

Petro hizo énfasis en que la participación debe ser amplia y enfilarse bajo la premisa de la no violencia. Precisó: “La marcha debe ser multitudinaria y completamente pacífica. La dignidad es tranquila y contundente”. Hasta el momento, la convocatoria a una huelga general corresponde solo a una propuesta de Petro y no implica la existencia de una fecha definida para una posible paralización. En contraste, la movilización de este 14 de octubre ya cuenta con los puntos de encuentro definidos por las organizaciones involucradas.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué Gustavo Petro y Fecode participarán en la movilización del 14 de octubre en Bogotá?

De acuerdo con la información publicada, tanto Gustavo Petro como la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación (Fecode) decidieron tomar parte en la movilización del 14 de octubre en Bogotá para apoyar los reclamos por la defensa del GOMAG, el acceso a una salud digna y el reconocimiento de prestaciones sociales para los docentes. Petro, además, busca respaldar a los trabajadores e impulsar la discusión sobre un salario mínimo vital para 2027.

¿Qué significa huelga general y quién planteó esta posibilidad para Colombia?

La huelga general es una forma de protesta masiva en la que los trabajadores de diferentes sectores detienen sus actividades, generalmente para demandar derechos laborales o sociales. En este contexto, la idea de llamar a una huelga general en Colombia fue planteada por Gustavo Petro, quien la expuso como una eventual medida para exigir un salario mínimo vital y un plan serio de lucha contra el hambre, aunque aclaró que por ahora se trata solo de una propuesta y no hay una fecha concreta establecida.

Polémicas y logros de Petro

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

En este análisis hacemos un recorrido por los principales hitos, reformas, crisis, escándalos y transformaciones que marcaron el primer gobierno de izquierda en la historia reciente de Colombia. Desde la Paz Total, las reformas pensional, laboral y de salud, hasta los casos de la UNGRD, Nicolás Petro, Laura Sarabia, Armando Benedetti y las controversias por la política de seguridad, este especial reúne algunos de los momentos que definieron el mandato de Gustavo Petro entre 2022 y 2026. También revisamos el comportamiento de la economía, el salario mínimo, la pobreza, el desempleo, la transición energética, la política ambiental, las relaciones con Estados Unidos, Venezuela e Israel, y el papel de Colombia en escenarios internacionales como la COP16. Más que un juicio político, este video busca contextualizar los hechos que marcaron uno de los gobiernos más debatidos y polarizantes de la historia reciente del país.