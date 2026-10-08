Por: El Espectador

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Melany Muñoz revisó sus finanzas antes de decidir si renovaba el contrato de su apartamento en Engativá, un barrio de Bogotá ubicado cerca de la avenida Ciudad de Cali. El inmueble donde vive desde hace cuatro años tiene 65 metros cuadrados, tres habitaciones y dos baños. Hace dos meses, renovó el contrato con el mismo dueño, pero el canon mensual aumentó de 1,3 millones de pesos colombianos (COP) a 1,6 millones de COP. Melany evaluó otras alternativas en el mercado, pero las opciones que podía pagar resultaban más pequeñas, y las de tamaño parecido superaban su presupuesto. Finalmente, decidió quedarse, aunque ahora el pago del arriendo representa casi el 40 % de su salario, una situación que refleja la presión sobre los ingresos que enfrentan muchos inquilinos en Bogotá.

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El caso de Melany, aunque particular, abre el interrogante sobre los aspectos fundamentales que se pasan por alto al hablar de un arriendo promedio en una ciudad donde los hogares tienen ingresos tan distintos y ofrecen distintas posibilidades. De acuerdo con los microdatos de la Encuesta de Calidad de Vida de 2025, en Bogotá existen aproximadamente 1,82 millones de hogares. De ese total, el 57,4 % vive en arriendo o subarriendo. Esta información, consignada en el boletín oficial del DANE (Departamento Administrativo Nacional de Estadística), establece a la capital como la ciudad colombiana con la mayor proporción de hogares arrendatarios, dentro de un mercado residencial que no es homogéneo ni en sus precios ni en sus ubicaciones.

La organización Camacol Bogotá y Cundinamarca elaboró un listado que clasifica las 30 unidades de planeamiento local (UPL) de la ciudad desde la que tiene mayor proporción de arrendatarios hasta la que tiene menos. Según esa tabla, la localidad de Tunjuelito encabeza el listado, reportando que el 73,9 % de las viviendas allí son ocupadas bajo la condición de arriendo. Esta cifra ilustra la desigualdad en la distribución de los arrendatarios frente a los propietarios, así como la complejidad de un asunto que va más allá de los simples promedios y afecta de manera directa la vida de quienes, como Melany, deben revisar cada peso para mantener un techo digno.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles son las localidades de Bogotá con más viviendas en arriendo según el boletín del DANE?

Según el boletín oficial del DANE y el escalafón elaborado por Camacol Bogotá y Cundinamarca, la localidad de Tunjuelito lidera las 30 unidades de planeamiento local (UPL) con el mayor porcentaje de viviendas en arriendo, alcanzando un 73,9 %. Estas cifras reflejan la concentración de arrendatarios en ciertas zonas, lo que pone en evidencia la variedad de contextos dentro de Bogotá.

¿Qué revela el porcentaje de hogares arrendatarios sobre el mercado de vivienda en Bogotá?

El hecho de que el 57,4 % de los hogares de Bogotá estén en arriendo o subarriendo, según los microdatos de la Encuesta de Calidad de Vida de 2025, evidencia que la ciudad tiene un mercado de vivienda predominantemente de arrendamiento, lo que marca diferencias significativas en el acceso a opciones habitacionales y la presión financiera sobre los hogares.

Precio de las viviendas VIS en Colombia cambiaría

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

El Ministerio de Vivienda presentó un proyecto de decreto que busca frenar las alzas en el precio de las viviendas VIS. La idea del Gobierno es que quede en máximo 135 salarios mínimos y que desde el inicio del negocio se establezca el precio en pesos colombianos.