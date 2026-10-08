Por: El Espectador

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Cerca de 3,8 millones de vehículos circularán por los principales corredores viales de Cundinamarca durante la Semana de Receso Escolar y el puente festivo del Día de la Raza. Así lo anunció la Gobernación, que dispuso varias medidas especiales de tránsito para hacer frente al alto flujo vehicular previsto hasta el lunes 12 de octubre, de acuerdo con información publicada por El Espectador.

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Dentro de las acciones previstas, las autoridades implementarán la figura de reversibles, restricciones al ingreso de vehículos de carga pesada, monitoreo con drones y una mayor presencia de agentes de tránsito en los lugares que registran más demanda. Estos esfuerzos buscan mejorar la movilidad y la seguridad durante uno de los fines de semana más transitados del año para el departamento. Además, la Gobernación recomendó a los viajeros evitar el ingreso a Bogotá por el municipio de Soacha siempre que sea posible y, como alternativa, utilizar las vías Canoas, Mondoñedo, calle 13 o calle 80, rutas que permiten ingresar a la capital sin pasar por el extremo sur, conocido por sus habituales congestiones.

Uno de los puntos críticos es la vía La Mesa-La Vara, donde se aplicarán medidas especiales los días viernes 9 y sábado 10 de octubre, sobre el tramo comprendido entre los kilómetros 66+300 y 85+000, en sentido de salida de Bogotá, para facilitar la circulación de los viajeros.

Los denominados reversibles funcionarán en varios corredores. Para el retorno de los viajeros el domingo 11 de octubre, habrá un reversible continuo entre Apulo y el puente de Balsillas, en Mosquera, entre las 2:00 p. m. y las 11:59 p. m. El lunes 12 de octubre este mismo reversible estará habilitado de 10:00 a. m. a 11:59 p. m. Además, el lunes habrá un reversible entre las avenidas Canoas y San Marón, en Soacha, de 4:00 a 8:00 p. m., en sentido Mondoñedo-Soacha.

También habrá restricciones para vehículos de carga con capacidad igual o superior a 3,4 toneladas, que incluyen los corredores Chía–Mosquera–La Mesa–Girardot y el ramal hacia Soacha. Estas restricciones estarán vigentes en diferentes franjas horarias entre el viernes y el lunes, así como en la vía Los Alpes–Villeta, el sábado y lunes, de 10:00 a. m. a 10:00 p. m.

Para tomar decisiones oportunas, se implementará un monitoreo aéreo con drones en los corredores de Soacha, La Mesa y Mosquera. Los viajeros pueden consultar las velocidades promedio y novedades viales en el Portal de Movilidad 360. Además, la Gobernación hace un llamado a planificar los recorridos, revisar los vehículos, respetar las normas de tránsito y evitar conducir bajo los efectos del alcohol.

Durante este puente, eventos como el Reinado Nacional del Turismo (en Girardot), el Festival Floral y de la Rumba Criolla (en Fusagasugá) y el Festival Nacional Náutico y Ecoturístico del Guavio (en Gachalá) podrían aumentar el flujo hacia estos destinos.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles son las rutas alternas recomendadas para evitar trancones en Soacha durante la Semana de Receso?

De acuerdo con la Gobernación de Cundinamarca, se recomienda evitar el paso por Soacha debido a la alta congestión en el ingreso sur a Bogotá. Entre las rutas alternas sugeridas para facilitar la entrada a la capital están las vías Canoas, Mondoñedo, la calle 13 y la calle 80, que ayudan a descongestionar los corredores tradicionales y reducir los tiempos de desplazamiento.

¿Qué medidas de tránsito aplicarán a los vehículos de carga durante el puente festivo del Día de la Raza?

Durante el puente festivo, los vehículos de carga con capacidad igual o superior a 3,4 toneladas enfrentarán restricciones en corredores como Chía–Mosquera–La Mesa–Girardot y el ramal hacia Soacha. Estas restricciones operarán en horarios específicos desde el viernes hasta el lunes, así como en la vía Los Alpes–Villeta en determinados días, para reducir los trancones y mejorar la seguridad vial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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