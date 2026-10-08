Por: Portal Bogotá

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Resultados recientes demuestran avances importantes en la lucha contra el crimen organizado y el hurto en Bogotá. De acuerdo con información suministrada por la Policía Nacional y respaldada por la Seccional de Investigación Criminal en conjunto con la Fiscalía General de la Nación, se logró la desarticulación del grupo criminal conocido como los ‘Cizallas’. Este operativo incluyó nueve diligencias de allanamiento y registro tanto en Bogotá como en Puerto Salgar que permitieron la captura de seis personas por los delitos de concierto para delinquir y hurto calificado.

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La investigación, exhaustiva según las autoridades, empleó diversas técnicas: inspecciones judiciales, búsquedas en bases de datos, interceptaciones telefónicas, reconocimientos fotográficos, entrevistas y el análisis de más de 100 horas de video. Gracias a esta labor se identificó la forma de operar de los ‘Cizallas’, quienes se especializaban en el hurto a establecimientos comerciales de tamaño mediano en diferentes localidades: Engativá, Barrios Unidos, Suba, Kennedy y Puente Aranda.

Para ejecutar los robos, los integrantes del grupo usaban vehículos camuflados como transporte o servicios médicos. Ingresaban a los comercios con violencia, intimidaban a los trabajadores con armas de fuego o armas cortopunzantes y, luego de llevar a sus víctimas a áreas de almacenamiento, utilizaban cizallas para desactivar los sistemas de seguridad y apoderarse de mercancía y dinero. La comunicación constante entre los miembros facilitaba la coordinación durante cada hurto.

Posteriormente, los objetos robados se trasladaban a una vivienda en el barrio Garcés Navas, propiedad de alias El Cucho, padre del cabecilla, y luego se distribuían a dos locales de fachada manejados por la organización. El líder del grupo, alias El Gordo, era quien coordinaba los delitos y se encargaba de violentar directamente los circuitos de seguridad. Alias Cachetes, primo del cabecilla, participaba de los delitos a pesar de tener medida de aseguramiento domiciliaria por porte ilegal de armas. Alias Cejas, señalado de ingresar armado a los comercios y con antecedentes de hurto, fue nuevamente aprehendido. Lo mismo ocurrió con alias El Zarco, condenado por hurto calificado, y alias La Flaca, dueña de uno de los locales que funcionaban como puntos de distribución.

Durante los operativos, las autoridades incautaron vehículos usados para los robos, más de un kilogramo de marihuana, cocaína, bebidas alcohólicas, cigarrillos, una cizalla, dinero en efectivo y celulares. Cuatro de los seis detenidos presentaban antecedentes judiciales por varios delitos. Según la Policía Nacional, a la banda se le atribuyen al menos 33 hurtos violentos con un impacto económico superior a 600 millones de pesos. Todos los capturados fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la Nación, que solicitó medida de aseguramiento para cinco de ellos.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo operaba la banda los ‘Cizallas’ en Bogotá?

De acuerdo con la Policía Nacional, los ‘Cizallas’ llegaban a los comercios en vehículos con apariencia de transporte o asistencia médica, ingresaban violentamente con armas, intimidaban a trabajadores y utilizaban cizallas para vulnerar sistemas de seguridad. Tras hurtar mercancía y dinero, trasladaban lo sustraído a una vivienda en barrio Garcés Navas para su posterior distribución.

¿Quiénes eran los principales integrantes de los ‘Cizallas’ capturados en el operativo?

Entre los detenidos destacan alias El Gordo (cabecilla y coordinador del grupo), alias Cachetes (primo del líder), alias Cejas (con antecedentes de hurto calificado), alias El Zarco (condenado por hurto calificado) y alias La Flaca (propietaria de uno de los puntos de distribución de mercancía hurtada).

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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