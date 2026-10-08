Por: El Espectador

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En las últimas semanas, Bogotá ha experimentado intensos aguaceros y episodios de granizo, incluso en medio de la temporada de sequía propiciada por el fenómeno de El Niño. Según El Espectador, lejos de tratarse de eventos aislados, la persistencia de estas lluvias ha sido advertida por Guillermo Escobar, director del Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático (Idiger). De acuerdo con Escobar, se espera que las precipitaciones continúen durante los próximos meses, lo que hace indispensable que los habitantes mantengan medidas de prevención en sus viviendas y edificaciones para evitar afectaciones mayores.

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No obstante, la preocupación no se limita únicamente al bienestar estructural de los hogares. El Hospital Infantil Universitario de San José, a través de su equipo médico, insiste en la necesidad de adoptar precauciones también en el plano de la salud. Los expertos del hospital destacan que la interacción entre periodos secos y lluvias afecta la calidad del aire en la ciudad, provocando irritación en las vías respiratorias y desencadenando síntomas que afectan especialmente a las personas más sensibles.

Dipsella Hernández, coordinadora de Terapia Respiratoria del hospital, subraya que niños, adultos mayores, mujeres embarazadas y personas con enfermedades respiratorias o cardiovasculares resultan especialmente vulnerables ante la exposición a humo, polvo y partículas finas. Esta exposición puede llevar a molestias como irritación en ojos y garganta, tos persistente, sensación de opresión en el pecho o dificultad para respirar. Hernández advierte que quienes padecen asma u otras enfermedades respiratorias pueden ver agravada su condición ante estos cambios ambientales.

Según información disponible hasta la semana epidemiológica 38 de 2026, Bogotá registró una reducción acumulada del 18,1 % en casos de infección respiratoria aguda respecto al mismo periodo de 2025. Disminuyeron también las hospitalizaciones graves por estas infecciones, así como las consultas y urgencias, reportando descensos de hasta 22 %. No obstante, las atenciones para mayores de 60 años permanecen dentro de la zona de alerta del canal endémico de la ciudad, alertando sobre la continuidad del riesgo para esta población, pese a una leve disminución del 2,8 % en la última semana.

El Índice Bogotano de Calidad del Aire y Riesgo en Salud (IBOCA) es la herramienta principal para que la ciudadanía consulte en tiempo real el estado del aire en Bogotá, así como los riesgos asociados. Especialistas recomiendan que quienes padezcan enfermedades respiratorias mantengan su tratamiento y vigilen de cerca cualquier síntoma de alerta como dificultad respiratoria severa, dolor en el pecho, labios azulados o en el caso de niños, dificultades para beber líquidos o somnolencia. Ante tales señales, se debe buscar atención médica inmediata.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué siguen en alerta las infecciones respiratorias en mayores de 60 años en Bogotá?

A pesar de la disminución general en las atenciones por infección respiratoria aguda, los mayores de 60 años siguen teniendo tasas de alertas según el canal endémico de Bogotá. Esto indica que, aunque hay una mejoría en la tendencia, esta población aún enfrenta un riesgo significativo por su vulnerabilidad ante cambios en la calidad del aire y condiciones climáticas extremas.

¿Qué medidas recomienda el IBOCA para personas con enfermedades respiratorias?

El Índice Bogotano de Calidad del Aire y Riesgo en Salud, conocido como IBOCA, sugiere monitorear a diario el estado del aire y seguir las indicaciones para el cuidado de la salud. Para personas con asma, EPOC (enfermedad pulmonar obstructiva crónica) u otras enfermedades respiratorias, la recomendación principal es continuar con el tratamiento, asegurarse del uso correcto de los inhaladores y consultar al médico ante síntomas graves.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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