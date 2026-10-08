Por: Portal Bogotá

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La seguridad ciudadana continúa siendo una prioridad para las autoridades en Bogotá, sobre todo en lo relacionado con la prevención del hurto de carros y motos. De acuerdo con la campaña ‘No se la pongamos fácil’, liderada por la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia junto con la Policía de Bogotá, se han intensificado los operativos en diferentes sectores de la ciudad. Uno de los puntos focales ha sido La Favorita, ubicada en la localidad de Los Mártires, donde se llevó a cabo un operativo en el que se inspeccionaron establecimientos que comercializan autopartes, así como vehículos presentes en la zona.

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Durante esta jornada de control, se visitaron varios establecimientos y se registraron un total de 217 personas. Como resultado de la intervención, las autoridades impusieron comparendos a quienes incurrieron en comportamientos contrarios a la convivencia. Además, se incautaron armas cortopunzantes y algunos locales fueron suspendidos temporalmente, según información de la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia. Estas acciones se orientan a debilitar las estructuras y economías ilegales que giran alrededor del hurto de automotores y repuestos robados, así como a mejorar la seguridad en las zonas más vulnerables de la ciudad.

El objetivo central de estos controles es reducir la oportunidad de comisión de delitos y afectar directamente las rentas ilícitas que estos generan. El trabajo articulado no solo contempla la intervención institucional sino que también busca comprometer a la comunidad. Por eso, permanentemente se invita a la ciudadanía a no dejar vehículos o motos en la vía pública, usar parqueaderos autorizados y adoptar herramientas adicionales de seguridad como sistemas GPS, bloqueo del timón o la palanca de cambios, entre otras barreras preventivas. De acuerdo con información oficial, el 72 % de los hurtos de automotores en Bogotá ocurre bajo la modalidad de halado, lo que significa que los delincuentes aprovechan cualquier descuido para sustraer el vehículo sin uso de violencia ni llave original.

La estrategia destaca la corresponsabilidad ciudadana, la prevención activa y la vigilancia institucional como pilares para proteger el patrimonio de los bogotanos. Adicionalmente, se recuerda la importancia de reportar cualquier hecho sospechoso o incidente delictivo a través de la línea de emergencias 123, ya que la denuncia es clave para dar inicio a los procesos de investigación y sanción, ayudando así a que Bogotá avance hacia escenarios de mayor tranquilidad y confianza.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo prevenir el hurto de vehículos en Bogotá según las autoridades?

Según información de la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia y la Policía de Bogotá, para evitar el hurto de carros y motos es fundamental no dejar los vehículos en sitios inseguros o expuestos. Se recomienda utilizar parqueaderos autorizados, incorporar sistemas de seguridad como GPS y bloqueadores de timón o palanca, y estar alerta ante cualquier situación sospechosa, denunciando siempre a través de la línea de emergencias 123.

¿Qué significa la modalidad de hurto ‘halado’ en Bogotá?

El término ‘halado’ hace referencia al robo de vehículos sin uso de violencia ni herramientas forzadas, en el que los delincuentes aprovechan el descuido del propietario, dejando el carro o la moto sin medidas de seguridad adicionales, y proceden a llevárselo de forma rápida. De acuerdo con datos oficiales, esta es la modalidad más frecuente en Bogotá, representando el 72 % de los casos.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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