Por: Portal Bogotá

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La temporada de incremento de las infecciones respiratorias ha llegado a Bogotá, poniendo en alerta a las autoridades de salud y a la ciudadanía. De acuerdo con la información oficial difundida por la Alcaldía de Bogotá y la Secretaría Distrital de Salud, septiembre, octubre y noviembre son meses en los que estas enfermedades tienden a aumentar, y las últimas semanas confirman que el segundo pico anual ya está en curso.

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Según datos entregados por la Secretaría Distrital de Salud, hasta la semana epidemiológica 38, la ciudad reportó un total acumulado de 1.233.006 atenciones por infección respiratoria aguda (IRA), lo que representa una reducción del 18,1 % en comparación con el mismo periodo del año anterior. Sin embargo, durante las semanas recientes se presenta un incremento sostenido que responde al comportamiento estacional esperado.

La capacidad hospitalaria es otra preocupación. Para la última semana de septiembre, la ocupación por hospitalización en adultos superó el 90 % en Bogotá, mientras que la ocupación en pediatría alcanzó el 89,4 %. Estas cifras evidencian la presión actual sobre la red hospitalaria de la ciudad.

El virus sincitial respiratorio (VSR) predomina entre niños y niñas menores de 5 años. Si bien la demanda de atención en este grupo está por debajo del promedio histórico, continúa siendo el segmento más vulnerable frente a complicaciones. Por su parte, en adultos jóvenes y mayores de 60 años, la influenza es el virus más frecuente, y en personas con enfermedades crónicas como afecciones pulmonares, cardiovasculares, diabetes u obesidad, el riesgo de complicaciones es mayor, de acuerdo con la misma fuente.

Para la prevención y el control, la Secretaría Distrital de Salud insiste en la importancia de mantener esquemas de vacunación completos según la edad y condición de salud: menores de 5 años deben recibir vacunas como la del sarampión, triple viral, pentavalente e influenza; las gestantes deben estar al día con influenza, covid-19, tosferina y VSR; y adultos mayores de 60 años requieren vacunas contra influenza, covid-19 y neumococo. Además, quienes padecen enfermedades de riesgo deben reforzar su protección contra la influenza.

Entre las principales recomendaciones están el lavado frecuente de manos, ventilar espacios cerrados, cubrirse al toser o estornudar, y usar tapabocas si se tienen síntomas respiratorios. Se señala también la importancia de evitar exponer a menores de 6 meses a aglomeraciones y no visitar personas más vulnerables en caso de tener síntomas.

La subdirectora de Vigilancia en Salud Pública, Martha López, destaca que “la temporada respiratoria no se vive igual para todos”, por lo que pide reforzar la prevención, proteger a los más vulnerables y consultar de inmediato ante signos de alarma como fiebre alta persistente, dificultad respiratoria, dolor torácico y vómitos persistentes. Para orientación, la ciudadanía puede comunicarse con la línea 137 y recibir guía sobre el servicio de salud más apropiado.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles son los síntomas de alarma para consultar por infección respiratoria aguda en Bogotá?

De acuerdo con la Secretaría Distrital de Salud, se debe buscar atención médica inmediata si se presentan fiebre alta persistente o difícil de manejar, dificultad o ruidos extraños al respirar, dolor en el pecho, rechazo a los alimentos o vómitos constantes. En el caso de menores de 3 meses, tener una temperatura desde 38°C o cualquier síntoma respiratorio representa una urgencia y exige consultar de inmediato.

¿Qué medidas recomienda la Secretaría Distrital de Salud para prevenir infecciones respiratorias en Bogotá?

La Secretaría Distrital de Salud sugiere mantener el esquema de vacunación completo, lavarse las manos frecuentemente, ventilar los espacios cerrados, cubrirse al toser o estornudar y usar tapabocas si se tienen síntomas. También aconseja evitar exponer a menores de 6 meses a aglomeraciones y no visitar personas vulnerables en caso de tener síntomas respiratorios.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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