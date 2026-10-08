Por: Portal Bogotá

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En Bogotá se respira cultura y danza en cada rincón, y el Instituto Distrital de las Artes (Idartes) ha decidido abrir un espacio único para quienes buscan explorar su mundo interior y fortalecer la conexión con otros. El viernes 9 de octubre de 2026, a las 10:00 a. m., en la emblemática Casona de la Danza, tendrá lugar ‘Habitar(nos), un recorrido de conexión de adentro hacia afuera’, un taller que fusiona la danza, el teatro y el yoga para crear un ambiente de autodescubrimiento y encuentro colectivo, de acuerdo con información publicada por Bogotá, mi Ciudad, mi Casa. La entrada será gratuita, aunque el acceso requiere inscripción previa, lo que permite organizar las sesiones pensando en el bienestar y comodidad de los asistentes.

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La propuesta nace de una inquietud profunda: ¿qué cambios ocurren cuando las personas se toman el tiempo de escucharse a sí mismas, reconocerse y contenerse para después abrirse de forma más consciente al encuentro con los demás? Bajo la premisa de que la exploración corporal puede transformar emociones, pensamientos y experiencias diarias en expresión escénica, el taller utiliza herramientas del yoga –como la respiración, el movimiento consciente y la atención plena– junto con dinámicas de interacción grupal para invitar a una relación más cercana y compasiva tanto con uno mismo como con quienes se comparten los espacios, según información de Idartes.

En ‘Habitar(nos)’ no se trata de lograr una postura perfecta, sino de comprender el yoga como una vía para sentir, conectar y relacionarse desde la presencia. El taller se divide en dos sesiones principales: la primera, llamada “Volver a mí”, se enfoca en la escucha, el reconocimiento y la presencia en el propio cuerpo; la segunda, “Conectar con otros”, busca abrir la conciencia hacia el entorno y construir confianza a partir de la interacción y la percepción compartida. Todo el proceso está guiado por Jessia Téllez, docente con experiencia en yoga desde 2018 y formación en diferentes ramas como yoga terapéutico, yoga danza, yoga aéreo y yoga somático, lo que asegura una mirada integral sobre el cuerpo y el movimiento.

La cita se concreta en la Casona de la Danza, ubicada en la carrera Primera 17-01, bajo el compromiso de brindar un espacio seguro y gratuito para quienes deseen participar. De esta manera, Idartes sigue consolidando escenarios alternativos para el crecimiento personal y colectivo en la ciudad.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo inscribirse gratis en el taller de yoga y danza ‘Habitar(nos)’ en Bogotá?

Para quienes estén interesados en asistir al taller ‘Habitar(nos)’, el acceso es gratuito pero requiere inscripción previa. Según Bogotá, mi Ciudad, mi Casa, las personas deben completar un formulario dispuesto en línea para asegurar su cupo, ya que la organización prioriza el bienestar y el adecuado desarrollo de la actividad.

¿Qué es el yoga somático y cómo se incluye en el taller ‘Habitar(nos)’?

El yoga somático es una disciplina que se centra en la percepción interna del cuerpo y su movimiento consciente. En el taller ‘Habitar(nos)’, la guía de Jessia Téllez integra el yoga somático para ayudar a los participantes a desarrollar mayor presencia, autoescucha y conexión real con el propio cuerpo antes de abrirse al encuentro colectivo, como detalló Idartes.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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