Por: Portal Bogotá

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La lucha contra el hurto de celulares en Bogotá ha requerido acciones concretas y la articulación de diversas entidades gubernamentales y de seguridad. De acuerdo con información de la Alcaldía Mayor, el 7 de octubre el alcalde Carlos Fernando Galán encabezó un operativo de inspección, vigilancia y control en un conocido centro comercial, ubicado en la calle 13 con carrera 16 en San Victorino, centro de la ciudad. Este operativo, en el que participaron la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia, la Policía de Bogotá, la Policía Militar, el Cuerpo Oficial de Bomberos, la Secretaría Distrital de Salud y la Alcaldía Local de Los Mártires, tuvo como objetivo principal enfrentar el hurto de celulares, una problemática creciente en este sector comercial.

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Durante la intervención, el alcalde Galán destacó la importancia de la presencia institucional como respuesta al incremento de estos delitos. Según cifras compartidas por la misma Alcaldía, en la última semana se reportaron quince casos de celulares hurtados que posteriormente aparecieron localizados en este centro comercial. "Solo la última semana nos han aparecido a nosotros y nos han reportado 15 celulares que aparecen localizados como robados, aquí en este sitio. Por eso yo le pedí a todo el equipo que hiciéramos presencia inmediata entre todos", expresó el alcalde, resaltando la urgencia de la intervención y el trabajo colaborativo entre entidades y comunidad.

Si bien el Distrito no tiene competencia para realizar allanamientos, función que corresponde a la Fiscalía General de la Nación, sí puede adelantar operativos de inspección, vigilancia y control, conocidos como IVC. De acuerdo con la información del Distrito, durante este operativo se dialogó con los comerciantes del sector para socializar acciones y buscar soluciones conjuntas frente a la creciente presencia de celulares robados y evitar que este delito se oculte dentro de la actividad comercial formal.

El alcalde insistió en que este tipo de intervenciones continuarán no solo en San Victorino, sino en todas las zonas donde sea necesario, con la meta de mantener una vigilancia constante y articular esfuerzos de manera permanente con alcaldías locales y fuerza pública. Asimismo, enfatizó la importancia de seguir escuchando a la comunidad y propiciar espacios de conversación para encontrar alternativas frente al hurto de celulares.

La Administración Distrital recuerda a la ciudadanía la necesidad de denunciar cualquier hecho contrario a la convivencia o de carácter delictivo. Para ello está habilitada la Línea de Emergencias 123, herramienta fundamental para activar las investigaciones y sanciones que permitan a Bogotá avanzar hacia entornos más seguros.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo afectan los operativos de inspección, vigilancia y control (IVC) al hurto de celulares en Bogotá?

Los operativos de inspección, vigilancia y control (IVC), como el realizado en San Victorino bajo el liderazgo del alcalde Carlos Fernando Galán, buscan atacar la venta y circulación de celulares hurtados al interior de centros comerciales. Si bien el Distrito no puede hacer allanamientos, estos operativos permiten la identificación de patrones y puntos de venta de dispositivos robados, promoviendo entornos más seguros gracias al trabajo conjunto con comerciantes y fuerzas de seguridad.

¿Qué entidades participaron en el operativo contra el hurto de celulares en San Victorino?

En el operativo participaron la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia, la Policía de Bogotá, la Policía Militar, el Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá, la Secretaría Distrital de Salud y la Alcaldía Local de Los Mártires. Estas entidades coordinaron acciones para dialogar con los comerciantes y tomar medidas frente a la problemática del hurto, de acuerdo con lo informado por la Alcaldía Mayor de Bogotá.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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