Por: Portal Bogotá

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El festival Estéreo Picnic se consolida una vez más como uno de los eventos musicales más importantes de América Latina, al confirmar su regreso los días 19, 20 y 21 de marzo de 2027 en Bogotá. Esta celebración será la edición número 16 del festival, de acuerdo con la información divulgada por los organizadores del evento y replicada por la plataforma ‘Bogotá, mi Ciudad, mi Casa’. Bajo el lema ‘Un Mundo Distinto’, los promotores del festival buscan destacar el valor de la música en vivo y la experiencia colectiva que representa para los asistentes, quienes año tras año esperan sorpresas en el cartel.

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En esta ocasión, la organización Páramo Presenta, encargada del evento, anunció oficialmente el cartel de artistas que participarán en esta edición. Entre los nombres confirmados se encuentran figuras internacionales de gran reconocimiento, como Travis Scott, David Guetta, Arcángel, Rawayana, El Mató a un Policía Motorizado, Charli XCX y Avenged Sevenfold. La noticia causó impacto en redes sociales, donde miles de fanáticos celebraron la diversidad y el nivel de los artistas invitados. Según la publicación en la cuenta oficial de Instagram de Festival Estéreo Picnic, este es solo el comienzo de una experiencia que promete hacer historia una vez más en la capital colombiana.

El festival, que tradicionalmente ha reunido a grandes exponentes de diferentes géneros musicales, apuesta en el 2027 por una mezcla que abarca desde el pop y el rock hasta la música urbana y electrónica. El evento se realizará en el marco de la campaña ‘Bogotá, mi Ciudad, mi Casa’, que posiciona a la ciudad como sede de eventos internacionales. Sin embargo, es importante mencionar, según la fuente, que el festival no hace parte de la Agenda Distrital de actividades culturales.

En cuanto a la boletería, la preventa comenzará el 8 de octubre de 2026 y estará habilitada de forma exclusiva para los clientes de los Bancos Aval. Por su parte, la venta general tendrá inicio el 10 de octubre a las 10 de la mañana, disponible para todos los interesados a través de la plataforma Ticketmaster.co. Este esquema busca facilitar el acceso tanto a quienes anticipan su compra como al público en general.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué artistas se presentarán en el Festival Estéreo Picnic 2027 en Bogotá?

Para la edición del 2027 del Festival Estéreo Picnic, los organizadores anunciaron un cartel con artistas de talla internacional como Travis Scott, David Guetta, Arcángel, Rawayana, El Mató a un Policía Motorizado, Charli XCX y Avenged Sevenfold, entre otros, según lo divulgado en la cuenta oficial de Instagram del festival y confirmado por ‘Bogotá, mi Ciudad, mi Casa’.

¿Cómo comprar boletas para el Festival Estéreo Picnic 2027 en Colombia?

La preventa para el Festival Estéreo Picnic 2027 inicia el 8 de octubre de 2026 y es exclusiva para clientes de los Bancos Aval. La venta general estará disponible a partir del 10 de octubre a las 10 de la mañana en la plataforma Ticketmaster.co, según la información oficial de los organizadores.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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