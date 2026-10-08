Por: Noticiero 90 minutos

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El Festival Estéreo Picnic se ha consolidado como un referente indispensable para la escena musical y cultural en Colombia. Surgido en 2010 como un pequeño concierto realizado en Bogotá, el evento experimentó un crecimiento progresivo que lo ha posicionado entre los festivales más relevantes y masivos de Latinoamérica, de acuerdo con información publicada por Noticiero 90 Minutos. Cada año, decenas de miles de personas, incluyendo turistas de diversas partes del mundo, acuden al llamado del FEP, atraídos por la posibilidad de vivir lo que se ha denominado "Un Mundo Distinto".

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La propuesta del festival se caracteriza por su gran amplitud y variedad en la oferta musical. Distribuido en varios días y escenarios, el Festival Estéreo Picnic reúne tanto a figuras reconocidas internacionalmente como a artistas nacionales que encuentran en este espacio una oportunidad esencial para mostrar su talento emergente. Los géneros representados abarcan desde el rock y el pop hasta el indie, la música electrónica, el hip-hop y los ritmos urbanos, demostrando una clara intención de ofrecer un cartel diverso e inclusivo.

Sin embargo, la experiencia trasciende el aspecto musical. El FEP incluye exhibiciones de arte conceptual, espacios donde se ofrece gastronomía local e internacional, ferias de diseño, propuestas de marcas en formatos inmersivos y zonas especialmente planeadas para el descanso y la interacción comunitaria. Todo ello convierte al festival en una verdadera plataforma cultural que dinamiza el entretenimiento en Bogotá y sirve al mismo tiempo como vitrina para expositores y emprendedores, según señala la misma fuente.

En la próxima edición, prevista para los días 19, 20 y 21 de marzo de 2027, el Parque Metropolitano Simón Bolívar, ubicado en el núcleo geográfico de Bogotá, será nuevamente el escenario principal del evento. Ya se han confirmado artistas de la talla de Travis Scott, Charli XCX, David Guetta, Arcángel, Avenged Sevenfold, The Neighbourhood, Rawayana, The Prodigy, Milo J y Sombr, quienes encabezan una programación que también reúne una amplia gama de músicos y agrupaciones nacionales e internacionales, como RAYE, Cage The Elephant, Lola Young, Kasabian, Four Tet, Slayyyter, Nina Kraviz, Leon Bridges, El Mató a un Policía Motorizado, Mitú, Boys Noize, Lola Indigo y muchos más.

En definitiva, de acuerdo con Noticiero 90 Minutos, el Festival Estéreo Picnic mantiene su misión de combinar lo mejor de la música con una experiencia cultural integral para todos sus asistentes.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuándo y dónde será el Festival Estéreo Picnic 2027 en Bogotá?

La próxima edición del Festival Estéreo Picnic tendrá lugar los días 19, 20 y 21 de marzo de 2027. Este evento se realizará en el Parque Metropolitano Simón Bolívar, el principal escenario ubicado en el centro geográfico de Bogotá, tal como confirma Noticiero 90 Minutos.

¿Qué artistas estarán en el Festival Estéreo Picnic 2027?

Entre los artistas principales confirmados para el Festival Estéreo Picnic 2027 están Travis Scott, Charli XCX, David Guetta, Arcángel, Avenged Sevenfold, The Neighbourhood, Rawayana, The Prodigy, Milo J y Sombr, junto a una lista extensa de músicos y bandas nacionales e internacionales, de acuerdo con las publicaciones de Noticiero 90 Minutos.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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