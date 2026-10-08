El Festival Estéreo Picnic ya destapó una de las noticias más esperadas por sus seguidores: el cartel de su edición 2027. El evento regresará al Parque Metropolitano Simón Bolívar de Bogotá durante tres jornadas, del 19 al 21 de marzo, con una programación que reúne artistas de diferentes géneros.

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Entre los nombres que más llaman la atención aparecen Travis Scott, Charli XCX y David Guetta, quienes estarán entre los principales protagonistas de la decimosexta edición del festival. A ellos se suma Arcángel como uno de los grandes representantes de la música urbana dentro de la programación.

El cartel también tiene propuestas para los seguidores del rock y el metal. Avenged Sevenfold, The Prodigy, The Neighbourhood, Rawayana, Fontaines D.C., Cage the Elephant, The War on Drugs y Kasabian hacen parte de una programación que mezcla sonidos y generaciones diferentes.

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La electrónica tendrá igualmente un espacio destacado con artistas como Amelie Lens, Four Tet, Bicep, Nina Kraviz y Sammy Virji. En el lado latinoamericano aparecen nombres como Milo J, Lola Índigo y otros proyectos que amplían la variedad musical del FEP 2027.

De acuerdo con el cartel publicado, la edición 2027 reunirá a más de 70 artistas entre figuras internacionales, propuestas latinoamericanas y proyectos de la escena independiente. El festival volverá a desarrollarse bajo el concepto de ‘Un Mundo Distinto’ y mantendrá su apuesta por combinar diferentes géneros durante sus tres días.

Así, Bogotá se prepara para recibir nuevamente el Estéreo Picnic los días 19, 20 y 21 de marzo de 2027. La organización ya había puesto en marcha la venta de entradas en la etapa de ‘Creyentes’ antes de anunciar el cartel, por lo que ahora los asistentes ya pueden conocer los principales artistas que harán parte de la próxima edición.

Salsa al Parque 2025 CONFIRMADO

¡Buenas noticias para los salseros! El Instituto Distrital de Gestión de Riesgos (Idiger) aprobó el plan de emergencias y Salsa al Parque 2025 ya tiene luz verde. El festival tendrá lugar este 4 y 5 de octubre en el Parque Simón Bolívar con un aforo máximo de 40.000 personas. Habrá un Puesto de Mando Unificado (PMU) permanente para garantizar seguridad, y se aplicarán estrictos controles de ingreso.