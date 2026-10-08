Por: El Espectador

El Espectador es el periódico más antiguo del país, fundado el 22 de marzo de 1887 y, bajo la dirección de Fidel Cano, es considerado uno de los periódicos más serios y profesionales por su independencia, credibilidad y objetividad. Visitar sitio

Anne Carson, reconocida escritora canadiense, ha sido distinguida con el Premio Nobel de Literatura 2026, según anunció la Academia Sueca desde Estocolmo. La institución justificó la entrega de este galardón por una obra "audaz e innovadora que, en un diálogo lúdico con la tradición clásica, ha creado nuevas formas para la literatura contemporánea". Esta afirmación subraya el enfoque distintivo de Carson en su aproximación a la literatura, en donde converge su labor como poeta, traductora y docente universitaria.

Sigue a PULZO en Discover

La Academia hizo énfasis en el singular proceso creativo de Carson, el cual está profundamente ligado a su fascinación por las palabras y sus orígenes. "Casi toda su producción literaria se ha centrado en la intersección entre la obsesión del filólogo por las palabras y el deseo del poeta por encontrar nuevos significados", explicó la Academia, agregando que la escritora ha señalado la etimología, es decir, el estudio del origen y evolución de las palabras, como el punto de partida de todo su trabajo literario.

Nacida en Toronto en 1950, Carson ha consolidado una producción literaria que desafía las fronteras entre los géneros, impulsada por su experiencia como profesora de cultura clásica y su formación en lenguas clásicas, literatura comparada, antropología e historia. Entre sus obras más conocidas se encuentran ‘Eros the Bittersweet’, ‘Autobiography of Red: A Novel in Verse’ y ‘Wrong Norma’.

Desde 1981, con la publicación de su tesis doctoral en Clásicas, Carson ha conjuntado la poesía, la traducción y la enseñanza. Entre sus trabajos se destacan traducciones de poesía griega y de tragedias escritas por Sófocles y Eurípides. Su libro ‘Eros the Bittersweet’, lanzado en 1986, explora el amor y el deseo en la poesía griega antigua, y, según la Academia Sueca, marcó la pauta de sus obras posteriores.

Carson también es reconocida por poner en diálogo diferentes tiempos y voces literarias. En ‘Economy of the Unlost’, confronta la obra del poeta griego Simónides de Ceos con la del poeta Paul Celan, mientras que en ‘Men in the Off Hours’, crea un intercambio entre el historiador Tucídides y la escritora Virginia Woolf. En palabras de la Academia, gracias a estos cruces literarios, Carson se ha distanciado de la poesía lírica enfocada únicamente en la primera persona.

Steve Sem-Sandberg, miembro de la Academia, comentó que "nadie escribe como ella". Según su perspectiva, Carson logra conectar la cultura contemporánea con elementos de la Antigüedad, empleando mitos, personajes y fábulas clásicas en un contexto moderno, lo que otorga energía a su escritura. Sem-Sandberg recomendó particularmente ‘Autobiography of Red’, que aborda el mito de los trabajos de Heracles para narrar la historia de un adolescente solitario y enamorado.

La carrera de Carson ha acumulado múltiples reconocimientos, como el Premio Literario Lannan de Poesía (1996), el Premio Pushcart (1997), así como becas Guggenheim (1998) y MacArthur (2000), como destacó la Academia Sueca.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué la Academia Sueca eligió a Anne Carson para el Premio Nobel de Literatura 2026?

La Academia Sueca seleccionó a Anne Carson para el Premio Nobel de Literatura 2026 debido a su obra audaz y a su diálogo innovador con la tradición clásica, en donde ha logrado crear nuevas maneras de abordar la literatura contemporánea. De acuerdo con la declaración institucional, Carson mezcla el rigor filológico con la poesía, traduce clásicos griegos y establece conexiones sorprendentes entre autores y épocas distintas, atributos que la hacen sobresalir en el panorama literario actual.

¿Qué significa etimología y cómo influye en la obra de Anne Carson?

La etimología es el estudio del origen y evolución de las palabras. Según la Academia Sueca, Anne Carson considera la etimología como el punto de partida para toda su obra literaria, porque le permite explorar en profundidad el significado y la historia de los términos que utiliza, fusionando su perspectiva académica con la creatividad poética para crear textos innovadores y con múltiples capas de interpretación.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de entretenimiento hoy aquí.