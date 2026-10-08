Por: El Espectador

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En un contexto marcado por la creciente preocupación frente al tráfico de personas y el uso indebido de sistemas oficiales para obtener documentación irregular, tuvo lugar una reunión de alto nivel en la Casa de Nariño. El presidente Abelardo de la Espriella encabezó el encuentro, respaldado por la presencia de figuras clave como Hernán Penagos, registrador Nacional, y Luz Adriana Camargo, fiscal General. De acuerdo con la información publicada por El Espectador, el objetivo esencial de esta cita fue establecer estrategias más contundentes, tanto legales como de seguridad, con el fin de contrarrestar maniobras irregulares que afectan a la población migrante y comprometen la integridad de los sistemas de identificación colombianos.

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Durante la reunión se reveló la detección de un fenómeno preocupante: más de 2.000 personas habrían sido registradas múltiples veces en los sistemas de registro civil de nacimiento, creando un campo fértil para el tráfico ilegal de migrantes. Además, se documentaron casos en los que un solo individuo figura hasta 50 veces como padre en diferentes registros civiles. Esta manipulación de documentos oficiales ha provocado alarma entre las entidades encargadas de la vigilancia y el control migratorio. Al encuentro también asistieron los ministros de Defensa, Jorge Mora, y de Justicia, Iván Cancino, quienes junto a los demás funcionarios esbozaron posibles medidas de respuesta y discutieron las principales zonas afectadas por este tipo de delitos.

El Espectador destaca la relevancia de la dimensión diplomática en este problema, dado que la cooperación internacional, a juicio de los participantes, resulta fundamental. Por eso, el canciller Omar Bula y Carlos Felipe Mejía, designado embajador de Colombia en España, también participaron. Mejía confirmó que la reunión buscó fortalecer la lucha contra las redes transnacionales dedicadas a la falsificación de documentos y suplantación de identidad, componentes esenciales del tráfico de migrantes.

Según cifras oficiales presentadas en la reunión, desde 2024 han sido anulados 765 registros civiles de nacimiento y canceladas 1.830 cédulas que ciudadanos extranjeros obtuvieron de manera irregular en Colombia. Estos datos ponen en evidencia la magnitud del problema y urgen el fortalecimiento de controles, así como la preparación de operativos específicos para desarticular las redes criminales dedicadas a estas prácticas.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo funciona el tráfico de migrantes a través de registros civiles falsos en Colombia?

El tráfico de migrantes en Colombia se ha visto facilitado por la falsificación y manipulación de registros civiles de nacimiento. De acuerdo con lo expuesto en la reunión de alto nivel, existen casos en los que una misma persona aparece registrada en múltiples ocasiones, lo que permite acceder a documentos oficiales de forma irregular y, en consecuencia, facilita la movilidad y permanencia ilegal de extranjeros en el país.

¿Qué acciones están tomando las autoridades para controlar las irregularidades en la expedición de documentos de identidad?

De acuerdo con El Espectador, las autoridades han iniciado la anulación de cientos de registros civiles y la cancelación de cédulas obtenidas de manera ilegal. Además, se anunció el fortalecimiento de controles y la coordinación entre distintas entidades y cuerpos diplomáticos para combatir a las redes transnacionales que explotan estas debilidades en el sistema de identificación colombiano.

Balance del terremoto, según el presidente

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

El presidente Abelardo de la Espriella hizo la primera alocución presidencial y allí dio actualización oficial sobre las personas que han muerto, han sido afectadas e hizo otros anuncios sobre lo que hará en el país en los próximos días, superada la primera etapa.