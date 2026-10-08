Por: El Espectador

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Una fuerte emergencia fue registrada en la madrugada de este jueves en Fusagasugá, Cundinamarca, tras un intenso aguacero que cobró la vida de Luz Marina Ospina Poveda, de 72 años. Según la Gobernación de Cundinamarca, Ospina Poveda fue encontrada sin vida en la quebrada Manila, en el sector El Capri, después de que la creciente de las aguas afectara su vivienda en el sector La Cañada, barrio Marsella. En el domicilio, además de Ospina Poveda, se encontraban una joven de 20 años y un niño de 6 años, quienes lograron ser rescatados por las autoridades de emergencia.

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Las precipitaciones, de acuerdo con los reportes oficiales, provocaron el taponamiento de rejillas y el colapso del sistema de alcantarillado, factores que desencadenaron el represamiento del agua. Esta ingresó por la parte posterior del conjunto La Cañada y terminó inundando la vivienda donde estaban las tres personas. Los organismos de socorro reportaron que el cuerpo de Ospina Poveda fue hallado posteriormente en la quebrada, mientras los otros dos ocupantes pudieron ser auxiliados a tiempo. Estos datos fueron confirmados mediante comunicación oficial de la Gobernación y declaraciones ofrecidas por Jorge Rey, gobernador de Cundinamarca.

La emergencia, sin embargo, no fue exclusiva de Fusagasugá. Otras zonas del departamento también registraron graves afectaciones debido a las lluvias. En Cajicá, por ejemplo, se presentaron inundaciones, mientras que en las veredas San Martín y Santa Ana de Gachancipá, cada una reportó una vivienda afectada. Sopó tampoco escapó a los daños, pues el centro comercial Outlet resultó inundado por la entrada del agua. En Fusagasugá, además, se presentó la caída de árboles en la vía hacia Pasca y tres viviendas resultaron anegadas, sumado a encharcamientos en cercanías del hospital local.

Las autoridades municipales, junto con organismos de socorro, se encuentran evaluando los daños provocados por las lluvias y mantienen la atención sobre las zonas más impactadas. A pesar del trabajo conjunto y del rescate de algunos afectados, la tragedia enluta a una familia en el municipio, evidenciando la vulnerabilidad de varias zonas ante las intensas precipitaciones.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué se colapsó el sistema de alcantarillado en Fusagasugá durante las lluvias?

De acuerdo con la Gobernación de Cundinamarca, el colapso del sistema de alcantarillado se debió al taponamiento de las rejillas por el volumen de agua generado por la lluvia. Esto provocó el represamiento y la posterior inundación de viviendas en varios sectores de Fusagasugá.

¿Cuáles fueron las zonas más afectadas por la emergencia en Cundinamarca según las autoridades?

Según reportes oficiales, las zonas más afectadas por las inundaciones y emergencias fueron Fusagasugá, Cajicá, las veredas San Martín y Santa Ana de Gachancipá, y Sopó, donde diferentes viviendas y un centro comercial sufrieron graves daños por el ingreso del agua.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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