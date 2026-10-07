Un sismo de magnitud 2,8 se registró este miércoles 7 de octubre de 2026 en el departamento del Tolima, de acuerdo con el reporte del Servicio Geológico Colombiano (SGC).

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El movimiento telúrico tuvo una profundidad superficial, inferior a 30 kilómetros, por lo que se originó a poca distancia de la superficie terrestre.

El evento ocurrió a las 12:39:09 p. m., hora local, y tuvo su epicentro en las coordenadas 3,85° de latitud y -75,63° de longitud. La zona se encuentra cerca de varios municipios del Tolima.

Según la información oficial, los municipios más cercanos al punto del sismo fueron Roncesvalles y San Antonio, ambos ubicados aproximadamente a 18 kilómetros, mientras que Chaparral se encontraba a unos 22 kilómetros.

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El reporte fue elaborado con información de 37 estaciones de monitoreo y figura con estatus manual, lo que indica que el evento fue revisado por especialistas del SGC.

El movimiento presentó un RMS de 0,8 segundos y un gap de 57 grados.

Por su magnitud de 2,8, se trata de un sismo de baja intensidad. Hasta el momento del reporte no se indican daños ni afectaciones asociadas al movimiento telúrico.

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