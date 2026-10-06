Temblor hoy en Colombia: sismo de 3,9 se registró en Tolima de magnitud 3,9 se registró este martes 6 de octubre en el municipio de Chaparral, Tolima, de acuerdo con el reporte actualizado del Servicio Geológico Colombiano (SGC). El movimiento ocurrió a las 2:13 de la tarde, hora local.

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El SGC señaló que el sismo tuvo una profundidad superficial, es decir, inferior a 30 kilómetros. El epicentro fue localizado a 18 kilómetros de Roncesvalles, Tolima, según la información que aparece en el boletín compartido por la entidad.

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El mapa publicado por el Servicio Geológico Colombiano muestra que el movimiento se presentó en una zona cercana a otros municipios y ciudades del centro del país, entre ellos Ibagué, Armenia, Pereira y Cali. Según los comentarios en redes sociales, el sismo se sintió en la capital del Tolima, así como en el Valle.

El temblor se registra en medio de la actividad sísmica que durante las últimas semanas ha tenido como uno de sus puntos de atención a Chaparral. El SGC ha informado que desde el 20 de septiembre se han localizado más de 1.100 sismos de magnitud superior a 2,0 en esta zona.

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