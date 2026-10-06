Un nuevo temblor fue registrado este martes 6 de octubre en el municipio de Chaparral, Tolima, de acuerdo con la información reportada por el Servicio Geológico Colombiano (SGC).

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El evento ocurrió a las 8:29 p. m., hora local, y tuvo una magnitud de 3,4. El organismo indicó que se trató de un movimiento de profundidad superficial, es decir, con una profundidad menor a 30 kilómetros.

El epicentro fue localizado en jurisdicción de Chaparral, Tolima, una zona que durante las últimas semanas ha concentrado una actividad sísmica destacada. El SGC mantiene el monitoreo de estos movimientos mediante la Red Sismológica Nacional de Colombia.

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La actividad en Chaparral hace parte de una secuencia sísmica que comenzó el 20 de septiembre de 2026. Según el SGC, los eventos registrados en esta zona presentan profundidades menores a 30 kilómetros, características asociadas con sismicidad cortical.

¿Qué se sabe de la actividad sísmica en Chaparral?

El Servicio Geológico Colombiano informó que entre el 20 y el 30 de septiembre fueron localizados más de 1.100 sismos de magnitud superior a 2,0 con epicentro en Chaparral. La entidad señaló que no se había documentado anteriormente en el municipio una secuencia con las características de la registrada desde el 20 de septiembre.

El monitoreo continúa para establecer cómo evoluciona esta actividad y caracterizar los diferentes eventos registrados en el sector. El SGC también ha explicado que los reportes de las personas que sienten los movimientos son utilizados para evaluar la intensidad de los sismos en distintos lugares.

¿Dónde se sintió el sismo?

La publicación del Servicio Geológico Colombiano (SGC) en X generó reacciones de ciudadanos que aseguraron haber percibido el movimiento en Cali, con diferencias en la intensidad reportada según el lugar donde se encontraban.

Uno de los testimonios hizo referencia a la sensación del movimiento desde un edificio ubicado en el sur de la ciudad y destacó que hacía tiempo no percibía un sismo con esa intensidad.

“Dios, mi cama se movió impresionante. Sur de Cali, octavo piso. Hace rato no se sentía uno así tan fuerte”.

Otros usuarios también señalaron que el sismo fue perceptible en Cali, aunque con una intensidad menor. Entre las respuestas a la publicación del SGC se leyó: “En Cali, ¡se sintió!” y “Se sintió en Cali, leve”.

¿Cómo reportar un temblor en Colombia?

Las personas que hayan percibido el movimiento pueden reportarlo mediante el formulario Sismo Sentido del Servicio Geológico Colombiano. Allí se recopila información sobre el lugar donde fue percibido, la intensidad del movimiento y posibles efectos en objetos o construcciones.

Estos reportes ayudan al SGC a conocer cómo se sintió el sismo en diferentes zonas y complementan los registros obtenidos por las estaciones de monitoreo de la Red Sismológica Nacional.

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