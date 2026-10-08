Camilo Cifuentes decidió hablar públicamente de la controversia que en los últimos días ha rodeado su vida sentimental. Lo hizo durante una transmisión junto a Westcol y Blessd, donde reconoció que tomó decisiones que terminaron afectando a las personas involucradas.

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El creador de contenido admitió que mientras avanzaba su acercamiento con Anthía López, conocida en redes como ‘La Mijita’, todavía mantenía comunicación con María Camila Sepúlveda, la madre de su hijo. Según explicó, su principal error estuvo en no ser transparente con ambas sobre la situación.

“La cagué… Yo no fui sincero al hacer las cosas. Yo no le fui sincero a la amiguita. Ella no sabía que yo hablaba con la mamá de mi hijo. Yo le dije a ella que nos habíamos dejado, pero yo hablaba con la mamá de mi hijo diciéndole que yo quería formar un hogar con ella”, afirmó durante el ‘stream’.

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La polémica había tomado fuerza después de que Sepúlveda hiciera públicas conversaciones en las que, según su versión, ambos todavía hablaban de continuar juntos y formar un hogar. Paralelamente, Cifuentes apareció relacionado públicamente con López, situación que abrió cuestionamientos sobre el momento en que comenzaron sus acercamientos.

¿Cómo comenzó el acercamiento con ‘La Mijita’?

Durante la transmisión, Cifuentes contó que conoció a Anthía López en medio de actividades de apoyo a comunidades afectadas por el terremoto ocurrido en Colombia. A partir de ese encuentro comenzaron a conversar y, posteriormente, la relación entre ambos tomó otro rumbo.

El propio creador reconoció que ese contacto se produjo cuando todavía hablaba con Sepúlveda. Esa coincidencia temporal es uno de los puntos centrales de la polémica que ahora intentó explicar públicamente.

WTFFFFF?

Pero Camilo Cifuentes es un hpta, en efecto merece más hate, hombreeeee? HOMBRE NO ES GENTEEEEE. https://t.co/TwIY8bXwkn — Marle.♡ (@Marle0510) October 8, 2026

Cifuentes también habló de la imagen que tenía en redes

Otro aspecto de la conversación estuvo relacionado con la imagen que había construido ante sus seguidores. El influencer aseguró que durante un tiempo sintió que parte del público lo había convertido en una especie de referente difícil de cuestionar.

“Era el hombre perfecto”, contó al recordar algunos de los comentarios que recibía. Según explicó, esa percepción también terminó condicionando la manera en que se mostraba públicamente, pues sentía temor de equivocarse.

Durante el ‘stream’, Cifuentes también aseguró que asumirá su responsabilidad como padre y que quiere evitar que la controversia termine afectando a su hijo. Su aparición junto a Westcol y Blessd abrió así una nueva etapa en una polémica que ya había pasado de las publicaciones de redes sociales a una conversación pública sobre sus decisiones personales.

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