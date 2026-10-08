Por: Portal Bogotá

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Bogotá, mi Ciudad, mi Casa ya tiene lista una cita especial para quienes disfrutan de los eventos culturales y la música en vivo. De acuerdo con información de la Alcaldía de Bogotá, los días sábado 10, domingo 11 y lunes 12 de octubre de 2026, el parque Simón Bolívar será el epicentro de una celebración emblemática: los 30 años del Festival Rock al Parque. Este evento, considerado un hito en la agenda cultural de la ciudad, contará con la participación activa de la Secretaría Distrital de Ambiente de Bogotá (SDA), entidad encargada de velar por la protección de la fauna y flora del entorno durante el desarrollo del festival, según lo indicó la misma SDA.

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La Secretaría Distrital de Ambiente ha establecido una serie de medidas para minimizar cualquier impacto ambiental en las zonas cercanas a las tarimas donde se desarrollarán los conciertos. De acuerdo con la información oficial, la SDA supervisa que los escenarios, la iluminación y los sistemas de sonido, incluidos los parlantes, estén dirigidos exclusivamente hacia la plaza de eventos del parque Simón Bolívar, evitando así que apunten hacia los árboles o los nidos que se encuentran en el lugar. Esta precaución busca proteger las especies que habitan en el interior del parque.

Durante toda la jornada de celebración, profesionales de la SDA realizarán monitoreos en tiempo real del entorno. El objetivo de esta vigilancia es anticiparse y prevenir cualquier posible afectación a las especies residentes en el área. La entidad ha subrayado en sus canales de comunicación que la presencia de su equipo en el lugar será permanente durante las fechas del festival, garantizando así un control riguroso de las condiciones ambientales.

Para la edición de 2026, el Instituto Distrital de las Artes (Idartes) —entidad que promueve las expresiones culturales en la ciudad— ha preparado una programación diversa que abarca géneros musicales como rock and roll, indie, alternativo, post-rock, hard rock, ska, punk, hardcore, metal, heavy metal, rock latino, reggae rock, funk y otras variantes relacionadas con el universo del rock. Según Idartes, el festival contará con cuatro escenarios: Plaza de Eventos, Bio by Vans, ECO y Escenario BBC, cada uno pensado para brindar experiencias distintas en el corazón de la capital colombiana.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles son las medidas ambientales que aplica la Secretaría Distrital de Ambiente durante Rock al Parque?

La Secretaría Distrital de Ambiente de Bogotá verifica la ubicación de los escenarios y el direccionamiento de la iluminación y el sonido para evitar daños a la fauna y flora. Además, su equipo profesional monitorea en tiempo real las condiciones del parque para prevenir afectaciones a las especies que habitan el área durante el festival.

¿Qué géneros musicales se presentarán en Rock al Parque 2026 en Bogotá?

De acuerdo con el Instituto Distrital de las Artes, en la edición 2026 del Festival Rock al Parque se presentarán propuestas de rock and roll, indie, alternativo, post-rock, hard rock, ska, punk, hardcore, metal, heavy metal, rock latino, reggae rock, funk y otros estilos asociados al rock, a través de cuatro escenarios principales dentro del parque Simón Bolívar.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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