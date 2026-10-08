Por: Portal Bogotá

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La Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB) comunicó a la ciudadanía que un daño inesperado en una tubería principal localizada en el sector del Parque Nacional obligó a interrumpir, de manera temporal, el suministro de agua en una parte de la localidad de Chapinero. Esta situación afecta a un conjunto de barrios que se extiende entre la calle 39 y la calle 60, desde la carrera 9 Este hasta la avenida Circunvalar, también conocida como carrera 1, de acuerdo con la información publicada por la EAAB.

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Entre los barrios impactados se encuentran Paraíso, Pardo Rubio, Ingemar, Siberia, Villa del Cerro, Mariscal Sucre y El Castillo. La EAAB manifestó que sus equipos técnicos ya están trabajando en la reparación del daño, con el propósito de restablecer el servicio lo antes posible. Para atender las necesidades básicas de hidratación y saneamiento de las personas que habitan en estas zonas, la empresa dispuso de carrotanques. Este servicio especial puede solicitarse a través de la Acualínea 116. Además, la EAAB aclaró que se dará prioridad en la entrega de agua a clínicas y lugares donde se concentran grandes cantidades de personas, con el fin de mitigar de manera oportuna los impactos en salud y bienestar colectivo.

La entidad, a través de sus canales oficiales y redes sociales, agradeció la comprensión de la ciudadanía y reiteró su compromiso con la solución rápida de este inconveniente. En un mensaje emitido en la cuenta oficial de X (anteriormente Twitter), la EAAB detalló que los equipos operativos continúan en el lugar reparando una red principal y solicitó a los residentes estar atentos a las actualizaciones.

Según datos proporcionados por la propia empresa, y dependiendo del progreso de las reparaciones, se prevé que el servicio de agua comenzará a restablecerse de manera gradual este viernes 9 de octubre del 2026, a partir de las 10:00 de la mañana. La EAAB invita a la comunidad a mantenerse informada a través de sus canales y a utilizar los mecanismos dispuestos para la atención de emergencias durante la suspensión temporal.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles barrios de Chapinero están sin agua por el daño en la tubería matriz?

Los barrios de la localidad de Chapinero afectados por la suspensión temporal del servicio de agua son Paraíso, Pardo Rubio, Ingemar, Siberia, Villa del Cerro, Mariscal Sucre y El Castillo, según comunicó la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB).

¿Cómo solicitar un carrotanque de la EAAB durante la suspensión del agua en Chapinero?

De acuerdo con la EAAB, la población afectada por el corte de agua puede solicitar el servicio de carrotanques llamando a la Acualínea 116. Este servicio prioriza a clínicas y sitios de alta concentración de personas para asegurar el acceso al agua en zonas prioritarias durante la emergencia.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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