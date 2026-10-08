Por: Portal Bogotá

Bogotá cuenta con un espacio de información muy completo donde la ciudadanía, residentes y extranjeros pueden consultar la información que les interesa sobre Bogotá, su historia, sus localidades, la gestión y principales noticias de la Administración Distrital. Visitar sitio

El Instituto Distrital de las Artes (Idartes), de acuerdo con información publicada en el portal oficial de la Alcaldía de Bogotá, está organizando una actividad educativa y cultural pensada especialmente para el público infantil y adolescente. En esta ocasión, la entidad convoca a niñas, niños y adolescentes de entre 9 y 16 años a participar en el taller titulado ‘Acercamiento al Doblaje’, que tendrá lugar el viernes 9 de octubre de 2026, en el Centro Felicidad Chapinero (CEFE Chapinero). La entrada al evento es gratuita, aunque es necesario realizar una inscripción previa para poder asistir.

Sigue a PULZO en Discover

Según Idartes, el objetivo central de este taller es que los menores conozcan los conceptos fundamentales del doblaje de voz, una técnica esencial en la industria audiovisual. Durante las sesiones, quienes participen tendrán la oportunidad de hacer ejercicios de calentamiento, practicar la interpretación y grabar escenas sencillas de animación. Esta aproximación práctica busca que los asistentes puedan experimentar cómo se le da vida a un personaje únicamente a través de la voz, conectando así habilidades artísticas, expresivas y técnicas.

Este tipo de iniciativas fomenta la creatividad, el trabajo en equipo y el desarrollo de nuevas competencias en los más jóvenes, quienes podrán explorar una faceta artística diferente y descubrir si sienten afinidad por el mundo del doblaje. La actividad está programada para realizarse en el Estudio Estambul, en un horario de 5:30 p.m. a 7:30 p.m., lo cual permite a los participantes disfrutar de dos horas continuas de aprendizaje y diversión en un ambiente controlado y pedagógico.

La política de ingreso libre, sumada a la necesidad de inscripción previa, garantiza una experiencia organizada y participativa, procurando que quienes realmente desean aprender del doblaje tengan acceso a la actividad, sin obstáculos económicos o barreras administrativas mayores. Idartes continúa así con su labor de fomentar el acceso a las artes y la cultura en distintos sectores etarios de Bogotá, reforzando el papel de la ciudad como espacio inclusivo para la formación y disfrute cultural.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué aprenderán los asistentes en el taller de doblaje para niños y adolescentes de Idartes?

Las y los asistentes tendrán la oportunidad de conocer los principios básicos del doblaje de voz e interpretar escenas de animación, trabajando aspectos prácticos como el calentamiento vocal y la grabación de líneas, todo bajo la orientación del Instituto Distrital de las Artes (Idartes).

¿Cómo inscribirse para participar en el taller gratuito de doblaje de voz en el CEFE Chapinero?

Para participar en el taller, las personas interesadas deben inscribirse previamente a través del enlace dispuesto por Idartes, asegurando así su cupo para la actividad que se celebrará el 9 de octubre de 2026 en el Estudio Estambul, CEFE Chapinero.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Pulzo.com se escribe con Z