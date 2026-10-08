Por: Portal Bogotá

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El pronóstico del tiempo para Bogotá este viernes 9 de octubre de 2026 es fundamental para quienes deben organizar sus actividades en la capital. Según información publicada por la página oficial del Distrito y el Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático (IDIGER), la ciudad iniciará la jornada con cielo mayormente nublado y un ambiente seco en la madrugada. La temperatura mínima estimada para esa franja horaria es de aproximadamente 11 grados Celsius, lo cual implica un clima fresco característico de la capital colombiana.

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Al avanzar la mañana, las condiciones continúan siendo favorables para quienes deben desplazarse, pues se proyecta un cielo que oscilará entre nublado y parcialmente nublado, manteniendo el predominio del tiempo seco. Sin embargo, desde IDIGER advierten que no se pueden descartar lloviznas aisladas en el costado occidental de la ciudad, por lo que recomiendan mantenerse informados y programar los desplazamientos teniendo en cuenta posibles cambios en el clima. Para hacer un seguimiento más detallado, el Sistema Alerta Bogotá (SAB) ofrece información en tiempo real sobre las probabilidades de lluvia, las temperaturas máximas y mínimas, y el estado general del clima, facilitando la toma de decisiones para quienes se movilizan por la capital.

La consulta del pronóstico de lluvias en Bogotá resulta sencilla y accesible desde cualquier dispositivo como celular, tableta o computador. De acuerdo con la guía oficial del Distrito, el usuario solo debe ingresar a la página mapas.bogota.gov.co y seleccionar el ícono de mapa. Luego, en la sección “Tipos de mapa”, buscar “Otros mapas” y elegir la opción “Lluvias”. Al ingresar la dirección de interés en el buscador, el sistema mostrará de inmediato el estado de las lluvias en esa ubicación específica.

Para estar prevenido ante eventuales lluvias o cambios térmicos en el clima de Bogotá, no está de más consultar de manera recurrente el Sistema Alerta Bogotá (SAB), la fuente oficial para conocer el pronóstico y el radar meteorológico de la ciudad, tal como lo recomienda el Distrito Capital. Estar informado es clave para evitar contratiempos y desplazarse con seguridad por las diferentes zonas de la ciudad.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo consultar el pronóstico de lluvias en Bogotá de manera sencilla?

Consultar el pronóstico de lluvias en Bogotá es un proceso fácil y rápido utilizando la plataforma oficial mapas.bogota.gov.co. Solo debe acceder al sitio, seleccionar el ícono de mapa y, en la sección “Tipos de mapa”, encontrar y elegir la opción “Lluvias”. Después, con su dirección específica, la plataforma le mostrará información actualizada sobre la presencia o ausencia de lluvias en la ubicación seleccionada.

¿Qué es el Sistema Alerta Bogotá (SAB) y para qué sirve?

El Sistema Alerta Bogotá (SAB) es una herramienta oficial del Distrito que ofrece información meteorológica en tiempo real, incluyendo pronóstico de lluvias, temperaturas máximas y mínimas, y estado del clima en Bogotá. Su objetivo es proporcionar datos actualizados para que los ciudadanos tomen decisiones informadas y puedan planificar sus desplazamientos según las condiciones climáticas vigentes en la ciudad.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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