Por: Noticiero 90 minutos

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El Festival Estéreo Picnic prepara su edición 2027 con importantes novedades. De acuerdo con la organización, ya están confirmados el ambicioso cartel de artistas, las fechas y el lugar para el que es uno de los eventos musicales más icónicos de Colombia. Según información recogida, el festival tendrá lugar los días 19, 20 y 21 de marzo de 2027. En cuanto a la venta de entradas, se habilitaron diferentes tipos de localidades a través de Ticketmaster: General, General +, VIP y Futuro Picnic, esta última especialmente destinada para menores de edad, lo que representa una apertura hacia públicos más jóvenes y diversos.

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Según datos de la Alcaldía de Bogotá, la edición inmediatamente anterior, realizada en marzo de 2026, superó los 170.000 asistentes. Además, ese año el Festival Estéreo Picnic generó un impacto económico de $194.766 millones que beneficiaron a sectores como hotelería, bares, restaurantes y movilidad. Estos datos reafirman la relevancia que el evento ha ganado dentro de la agenda cultural y económica de la ciudad, posicionándose como punto de encuentro para públicos diversos e impulsando significativamente la economía local.

La programación musical para el 2027 promete una experiencia de gran nivel. De acuerdo con la información publicada, el cartel incluye a figuras destacadas de la escena internacional y latinoamericana. Entre los principales artistas anunciados se encuentran Travis Scott, Charli XCX, David Guetta, Arcángel, The Neighbourhood, The Prodigy, Milo J y Sombr. Junto a ellos, el festival contará con agrupaciones y solistas como RAYE, Cage The Elephant, Lola Young, Kasabian, Four Tet, TOMORA, Slayyyter, Angine de Poitrine, Nina Kraviz, Leon Bridges, BICEP, The Avalanches, ADÉLA, El Mató a un Policía Motorizado, Sammy Virji, Mitú, Tiga, Topboy, Boys Noize, Lola Indigo, Boy Harsher, La Ramona, Depresión Sonora, Snow Strippers, Nicola Cruz (usa), Chuwi, Verraco & Lechuga Zafiro, Hyperverbona, Midnight Generation, Amaia, Die Spitz, Violet Grohl, Ninajirachi, Winona Riders, Young Cister, Mind Enterprises, Austin TV, Emyl Rusev, ANNE, Vic Deal, Astro Estamos Perdidos, Annasofia, lila sky, Nohaaddana, Gotshell, Zuco OMG, Siete Catorce, Ela Conem, Amanda Mussi, Keke Minowa, NO20 [2AT x Nixss], Pepo, Encarta 98, Lady Arias, Conjunto Media Luna, Entrañas, Jack Vargas, DeGlorian, b444dlove, Selva Volcán, María Manuela y Luz No Estrella.

En total, la versión de 2027 reunirá a más de 70 artistas, abarcando géneros como rock, pop, música indie, electrónica, hip-hop y ritmos urbanos, con nombres que reflejan tanto leyendas como nuevas tendencias musicales. De este modo, el Festival Estéreo Picnic reafirma su importancia como uno de los eventos más completos y esperados para los aficionados a la música en Colombia.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuándo y dónde será el Festival Estéreo Picnic 2027?

La edición 2027 del Festival Estéreo Picnic se llevará a cabo los días 19, 20 y 21 de marzo. La organización confirmó las fechas y también el sistema de venta de entradas a través de Ticketmaster, con varias categorías disponibles para asistir a los tres días de programación.

¿Qué artistas destacan en el Estéreo Picnic 2027 y cómo se organiza el cartel?

El cartel del Estéreo Picnic 2027 incluye a reconocidas figuras de la escena internacional y latinoamericana, como Travis Scott, Charli XCX, David Guetta, Arcángel, The Neighbourhood, The Prodigy y más. En total, el festival reunirá a más de 70 artistas que representan una amplia variedad de géneros, desde rock y pop hasta música electrónica y urbana.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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