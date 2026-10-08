Por: El Espectador

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Por primera vez, Bogotá acogerá el programa New Horizons, una iniciativa impulsada por la Cámara Internacional de Dubái. De acuerdo con lo anunciado por la organización, se espera que entre 240 y 300 citas de negocios se desarrollen en la capital colombiana para el año 2027, posicionando a la ciudad como un nodo estratégico para la expansión internacional de empresas provenientes del emirato. Según la información oficial, el programa está diseñado para conectar a empresas de Dubái con compañías, inversionistas y diferentes actores del mercado local, en un esfuerzo por identificar oportunidades comerciales, facilitar alianzas y abrir nuevos mercados.

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La misión de New Horizons tendrá una configuración internacional, con la participación de entre 20 y 25 empresas extranjeras y más de 200 asistentes locales. Los encuentros estarán enfocados en descubrir potenciales alianzas y promover la colaboración entre entidades de ambos territorios. De acuerdo con la Cámara Internacional de Dubái, esta iniciativa forma parte de una estrategia más amplia que contempla talleres y misiones comerciales en mercados señalados como prioritarios, brindando acompañamiento a sus empresas en procesos de expansión fuera de Dubái.

La elección de Bogotá como sede no fue casualidad. Factores como la infraestructura de la ciudad para acoger eventos de grandes proporciones, la oferta de espacios adecuados para reuniones, su conectividad internacional y el dinamismo de su entorno empresarial, fueron elementos fundamentales tenidos en cuenta por los organizadores. La articulación del programa estuvo a cargo de la oficina de la Cámara Internacional de Dubái en Colombia y el Bureau de Convenciones de Invest in Bogotá, quienes ven en esta oportunidad una vía para fortalecer los lazos comerciales entre las empresas de Dubái y los actores económicos de la región.

Luisa Fernanda Vásquez, gerente del Bureau de Convenciones de Invest in Bogotá, subrayó la importancia de los encuentros agendados: "Cada una de estas citas de negocio es una semilla: una alianza, una inversión, una empresa que decide crecer con nosotros". La llegada de New Horizons no solo convierte a Bogotá en la primera ciudad latinoamericana en recibir el programa, sino que también proyecta a la capital como un puente entre Dubái y nuevos mercados, contribuyendo a diversificar las formas de negocio en la región.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué es el programa New Horizons de la Cámara Internacional de Dubái?

El programa New Horizons es una iniciativa de la Cámara Internacional de Dubái destinada a acompañar a sus empresas en procesos de expansión internacional. Consiste en talleres, misiones comerciales y encuentros enfocados en crear oportunidades de negocios y alianzas estratégicas, especialmente en mercados definidos como prioritarios. En esta ocasión, Bogotá es la primera ciudad latinoamericana en ser elegida como sede del programa.

¿Por qué fue seleccionada Bogotá para acoger New Horizons?

Bogotá fue escogida por la Cámara Internacional de Dubái gracias a su infraestructura adecuada para eventos de gran formato, la disponibilidad de espacios para reuniones, su alto nivel de conectividad internacional y un ecosistema empresarial considerado sólido y diverso. Estos factores posicionan a la capital como un punto estratégico para la expansión de empresas de Dubái en la región.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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