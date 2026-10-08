Por: Portal Bogotá

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En Bogotá, quienes buscan experiencias culturales innovadoras tienen una cita imperdible de acuerdo con la Alcaldía Mayor, el Instituto Distrital de las Artes (Idartes) y el Teatro El Ensueño. Estas entidades invitan a un cineconcierto especial dentro del marco del Bogotá International Film Festival, BIFF 12, que promete combinar la riqueza del cine mudo con la emoción de la música en vivo. Este singular evento se llevará a cabo el viernes 9 de octubre de 2026, desde las 7:30 p.m., en el Teatro El Ensueño, escenario emblemático del sur de la ciudad.

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En esta ocasión, el público podrá disfrutar de ‘Slave Bird (Rabmadár)’, una película húngara de 1929 dirigida por Lajos Lázás y Pál Sugár. La obra narra la historia de Anna, una mujer que, tras salir de prisión, busca reencontrarse con Jenő, el hombre que la llevó al delito. Su llegada a un hotel, donde Jenő sostiene múltiples romances y trama un nuevo robo, desata una compleja trama de pasión, manipulación y criminalidad. El filme es considerado un destacado ejemplo del cine silente húngaro, un género cinematográfico que carece de sonido grabado y se caracteriza por la presencia de intertítulos para la narración, lo que resalta la expresividad de los actores y la importancia del acompañamiento musical.

La proyección será acompañada por música original interpretada en vivo por la Orquesta Filarmónica Juvenil, perteneciente a la Orquesta Filarmónica de Bogotá, con composiciones creadas por miembros de la Asociación Colombiana de Compositores de Música para Cine (MUCINE). Este cineconcierto surge gracias a la colaboración con el Archivo Fílmico del Instituto Nacional de Cine de Hungría, lo que contribuye a preservar y difundir obras que forman parte del patrimonio audiovisual mundial.

El evento es una oportunidad tanto para los amantes del cine clásico como para quienes desean acercarse a nuevas formas de disfrutar del séptimo arte. La edad mínima para ingresar es de 12 años y el ingreso se realiza únicamente con boletería.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuándo y dónde será el cineconcierto de la película húngara ‘Slave Bird’ en Bogotá?

El cineconcierto de la película húngara ‘Slave Bird (Rabmadár)’ tendrá lugar el viernes 9 de octubre de 2026, a las 7:30 p.m., en el Teatro El Ensueño de Bogotá. El evento será parte de la programación del Bogotá International Film Festival – BIFF 12 y exige entrada con boletería.

¿Cómo será la experiencia del cine silente con música en vivo en el Teatro El Ensueño?

La experiencia consiste en la proyección de una película de cine silente (‘Slave Bird’) mientras la Orquesta Filarmónica Juvenil interpreta en vivo una banda sonora original creada por miembros de la Asociación Colombiana de Compositores de Música para Cine. Esta combinación resalta la naturaleza expresiva y sensorial del cine mudo, donde la música acompaña y enriquece la interpretación visual.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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