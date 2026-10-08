Por: Portal Bogotá

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La ciudad de Bogotá ya tiene definida la fecha para la celebración de los 30 años del festival Rock al Parque, uno de los eventos musicales más importantes del país. De acuerdo con información compartida por el Distrito, la cita será el sábado 10, domingo 11 y lunes 12 de octubre de 2026, en el parque Simón Bolívar, y se espera la asistencia de cerca de 90.000 personas. Para garantizar condiciones óptimas de seguridad, convivencia, movilidad, salud y gestión del riesgo a lo largo de las tres jornadas musicales, el Distrito ha estructurado un robusto esquema de coordinación y acompañamiento interinstitucional, según detalló el portal oficial de la Alcaldía de Bogotá.

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Como parte esencial de los preparativos, el viernes 9 de octubre se realizará una verificación de los escenarios. Este procedimiento tiene el fin de corroborar el cumplimiento de lo estipulado en el Plan de Emergencias y Contingencias (PEC) y toda la documentación asociada a la organización de Rock al Parque.

El cronograma oficial de actividades inicia a las 10:30 a. m. con la instalación del Plan de Manejo de Tránsito (PMT), seguido a las 11:00 a. m. por la verificación de los recursos logísticos, de seguridad y salud. A las 12:00 m. se instalará el Puesto de Mando Unificado (PMU), un espacio destinado para la articulación de todas las entidades durante la actividad. La apertura de puertas está fijada para la 1:00 p. m. y el cierre, a las 11:30 p. m.

El despliegue de personal también es significativo: incluye gestores de las alcaldías locales de Barrios Unidos y Teusaquillo, unidades del área de movilidad, gestores del Instituto para la Economía Social (IPES), la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia (SDSCJ) y la Secretaría Distrital de Gobierno (SDG). También habrá presencia de la Unidad Administrativa Especial Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá (UAECOB) con dos máquinas, y en el frente de salud, el operador Ambulancias Primeros Auxilios (APA) contará con equipo médico y de enfermería, módulos de estabilización y ambulancias.

En cuanto a movilidad, está previsto que cuatro estaciones de TransMilenio presten servicio extendido hasta las 12:00 a. m., y se activarán rutas adicionales en corredores viales estratégicos como la NQS y la avenida 68. El operativo incluye gestores de TransMilenio, supervisores motorizados, guardas de seguridad y personal especializado en recaudo y apoyo técnico, buscando así fortalecer la capacidad de respuesta ante cualquier situación.

Según la Alcaldía de Bogotá, este esquema de preparación y coordinación tiene como enfoque acompañar el desarrollo de Rock al Parque, así como fortalecer la respuesta del Distrito Capital ante cualquier eventualidad durante el festival.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué medidas de seguridad y logística se implementarán para Rock al Parque 2026 en Bogotá?

El Distrito ha establecido un esquema interinstitucional que contempla control de acceso, operación extendida de transporte, despliegue de gestores de seguridad y salud, instalación de Puesto de Mando Unificado y presencia de bomberos y personal médico. Todo esto pretende facilitar el flujo de asistentes y garantizar la atención oportuna durante las tres jornadas del festival, según la información oficial de la Alcaldía de Bogotá.

¿Cómo será el plan de movilidad para los asistentes al festival Rock al Parque 2026?

El plan de movilidad incluye operación extendida hasta las 12:00 a. m. en cuatro estaciones de TransMilenio, rutas adicionales en corredores principales y un amplio personal de gestión de transporte. El objetivo principal es facilitar el acceso y la salida de los asistentes, desincentivando el uso de vehículos particulares y promoviendo el transporte público, según lo informado por la Alcaldía de Bogotá.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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