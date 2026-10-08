Por: Portal Bogotá

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En Bogotá, la oferta cultural se enriquece continuamente con propuestas novedosas para quienes buscan conectar con el arte y la creación hecha a mano. Una muestra de ello es la próxima exposición titulada "Visions of Catalonia — Crafting Art / Coser Universos: Homo Faber, Homo Ludens", cuya inauguración está programada en el Centro Felicidad (CEFE) Chapinero, de acuerdo con información publicada en el portal oficial de la ciudad de Bogotá. Este evento cultural se realizará entre el 9 y el 20 de octubre de 2026, permitiendo la entrada de forma gratuita para todo el público.

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La exposición explora el concepto de la artesanía desde una perspectiva contemporánea. Según la información proporcionada por el portal de Bogotá, la visión colectiva que se tiene sobre la (art)esanía ha sido transformada por diferentes disrupciones humanas a lo largo del tiempo. Sin embargo, los valores que subyacen en el trabajo manual —como la antigüedad del oficio y el vínculo directo con los materiales naturales— todavía mantienen su relevancia. Actualmente, las personas están retornando a los oficios artesanales motivadas por el deseo de reconectar con la naturaleza y reafirmar identidades individuales y colectivas.

El recorrido propuesto por "Visions of Catalonia" invita a los asistentes a reflexionar sobre los límites entre el arte y el oficio, así como sobre la relación entre la memoria ancestral y las nuevas tecnologías. El lema de la exposición, “coser universos”, sugiere que arte y artesanía se nutren uno del otro, y en esa interacción nace la creatividad sin restricciones. La curaduría busca inspirar al público a pensarse como ‘faber-ludens’: tanto creadores como jugadores, capaces de transformar la materia y, al mismo tiempo, de explorar el juego en el proceso creativo.

La cita será en el Aula de Danza del CEFE Chapinero, ubicado en la calle 82 número 10-69. Entre las actividades especiales destacan la apertura oficial el viernes 9 de octubre a las 10:00 a.m., y las visitas guiadas, que se realizarán los sábados 10 y 17 de octubre, en dos horarios: 11:00 a.m. y 3:00 p.m. El evento culminará el martes 20 de octubre a las 6:00 p.m.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuándo y dónde se realiza la exposición "Visions of Catalonia" en Bogotá?

La exposición "Visions of Catalonia — Crafting Art / Coser Universos: Homo Faber, Homo Ludens" se llevará a cabo en el Centro Felicidad (CEFE) Chapinero, específicamente en el Aula de Danza, ubicada en la calle 82 número 10-69, entre el 9 y el 20 de octubre de 2026, con entrada libre para todos los visitantes.

¿Qué propone la exposición "Visions of Catalonia" sobre el vínculo entre arte y artesanía?

De acuerdo con el portal de Bogotá, la exposición aborda cómo la línea entre arte y artesanía es difusa, resaltando que ambos campos se enriquecen mutuamente. Al presentar el tema de coser universos, promueve la idea de que el acto creativo surge del diálogo y la fusión entre ambas disciplinas, invitando a los espectadores a cuestionar sus límites y explorar nuevas formas de expresión.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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