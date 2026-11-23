Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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Luego de intensas jornadas de protesta que incluyeron el cierre de la vía que conecta Ibagué con Calarcá, la comunidad de Cajamarca decidió levantar el bloqueo tras lograr el compromiso de una reunión con altos representantes del Gobierno Nacional. La decisión se oficializó con el anuncio del alcalde Camilo Valencia, quien confirmó que una delegación municipal se desplazará a Bogotá para dialogar este martes 24 de noviembre, a las 5:00 de la tarde, con funcionarios del Ministerio de Transporte, la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) y el Instituto Nacional de Vías (Invías), de acuerdo con información difundida en la región.

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El detonante de estas manifestaciones ha sido la preocupación constante de los habitantes de Cajamarca por los riesgos de accidentalidad en la carretera, una situación que consideran insostenible y que exige atención prioritaria de las autoridades responsables. Según los testimonios citados, la comunidad aspira a que el encuentro sirva para exponer de manera directa las condiciones de la vía y para que los funcionarios puedan constatar, de primera mano, la gravedad de la problemática.

Dentro de los reclamos de la ciudadanía sobresale la solicitud de intervenciones inmediatas que permitan reducir los riesgos actuales y, sobre todo, la definición de avances concretos en la construcción de la doble calzada; una obra que, según los manifestantes, representaría una solución estructural y duradera para la región. Los ciudadanos han insistido en que no basta con promesas o declaraciones, sino que esperan compromisos específicos y un cronograma claro de acciones por parte de las entidades como la ANI, el Invías y el Ministerio de Transporte.

Mientras tanto, la movilidad en el corredor Ibagué–Calarcá vuelve a la normalidad luego del levantamiento de los bloqueos. Sin embargo, la comunidad es enfática en señalar que el fondo del conflicto persiste, y advierte que la paciencia tiene un límite: esperan resultados concretos para evitar nuevas tragedias y no permitir que el tema quede enterrado entre promesas incumplidas del Gobierno Nacional.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué la comunidad de Cajamarca exige medidas urgentes en la vía Ibagué–Calarcá?

La principal preocupación de la ciudadanía radica en el alto riesgo de accidentalidad que, según manifestaciones de los habitantes, pone en peligro constante la vida de quienes transitan por la carretera. El objetivo de las protestas y la exigencia de soluciones inmediatas se fundamentan en la necesidad de prevenir tragedias y proteger la seguridad vial, esperando respuestas concretas de entidades como el Ministerio de Transporte, la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) y el Instituto Nacional de Vías (Invías).

¿Qué es la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) y cuál es su papel en esta problemática?

La Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) es una entidad encargada de gestionar la infraestructura de transporte en Colombia. En este contexto, la ANI juega un papel fundamental, ya que es una de las instituciones responsables de definir y ejecutar proyectos como la construcción de la doble calzada y de implementar medidas que disminuyan los riesgos de accidentes en la vía Ibagué–Calarcá, según lo expresado en el artículo.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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