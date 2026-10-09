Un fuerte terremoto se registró durante la tarde de este viernes 9 de octubre de 2026 en Panamá y fue percibido en diferentes zonas de Colombia. El Servicio Geológico de Estados Unidos reportó inicialmente una magnitud de 8,0 para el movimiento telúrico.

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El sismo ocurrió aproximadamente a las 12:56 p. m. y tuvo su epicentro en Pitaloza Arriba, Panamá. El evento generó preocupación entre habitantes de ambos países debido a la intensidad con la que fue percibido en varias regiones.

De acuerdo con la información preliminar divulgada por las autoridades sismológicas, el movimiento tuvo una importante profundidad y sus efectos se sintieron fuera del territorio panameño, incluyendo sectores de Colombia.

Un potente sismo de magnitud preliminar entre 7.5 a 8.0 sacudió a Panamá, generando momentos de pánico y la evacuación preventiva de la estación del Metro de San Miguelito. Autoridades evalúan daños. pic.twitter.com/hg3kVTB125 — Jhannely González | Periodista (@gazareportes_ve) October 9, 2026

La información sobre el terremoto continúa en actualización, mientras los organismos encargados de monitorear la actividad sísmica entregan detalles sobre la magnitud definitiva, la profundidad y la ubicación exacta del epicentro.

#9Oct | Imágenes del sismo de magnitud 7,2 registrado este viernes en Ciudad de Panamá. 📹: @freddypitti pic.twitter.com/GyHK12guQX — El Diario (@eldiario) October 9, 2026

El reporte también generó atención ante la posibilidad de réplicas y eventuales afectaciones en las zonas más cercanas al epicentro. Hasta el momento de la publicación de la información suministrada, las autoridades avanzaban en la recopilación de datos sobre posibles daños.

El movimiento se convirtió en uno de los eventos sísmicos de mayor magnitud registrados en la región durante este año y mantuvo en alerta a las autoridades de Panamá y Colombia.

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