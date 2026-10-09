Un fuerte terremoto se registró durante la tarde de este viernes 9 de octubre de 2026 en Panamá y fue percibido en diferentes zonas de Colombia. El Servicio Geológico de Estados Unidos reportó inicialmente una magnitud de 8,0 para el movimiento telúrico.
El sismo ocurrió aproximadamente a las 12:56 p. m. y tuvo su epicentro en Pitaloza Arriba, Panamá. El evento generó preocupación entre habitantes de ambos países debido a la intensidad con la que fue percibido en varias regiones.
Temblor Panamá 8.0 pic.twitter.com/uTxDdLxJBs
— Noelia Hazim (@HazimNoelia) October 9, 2026Lee También
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De acuerdo con la información preliminar divulgada por las autoridades sismológicas, el movimiento tuvo una importante profundidad y sus efectos se sintieron fuera del territorio panameño, incluyendo sectores de Colombia.
Un potente sismo de magnitud preliminar entre 7.5 a 8.0 sacudió a Panamá, generando momentos de pánico y la evacuación preventiva de la estación del Metro de San Miguelito. Autoridades evalúan daños. pic.twitter.com/hg3kVTB125
— Jhannely González | Periodista (@gazareportes_ve) October 9, 2026
La información sobre el terremoto continúa en actualización, mientras los organismos encargados de monitorear la actividad sísmica entregan detalles sobre la magnitud definitiva, la profundidad y la ubicación exacta del epicentro.
#9Oct | Imágenes del sismo de magnitud 7,2 registrado este viernes en Ciudad de Panamá.
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— El Diario (@eldiario) October 9, 2026
El reporte también generó atención ante la posibilidad de réplicas y eventuales afectaciones en las zonas más cercanas al epicentro. Hasta el momento de la publicación de la información suministrada, las autoridades avanzaban en la recopilación de datos sobre posibles daños.
#SismosColombiaSGC Evento Sísmico Internacional – Boletín Actualizado 1, 2026-10-09, 12:56 hora local. Magnitud 8.0. Profundidad 33 km, Pitaloza Arriba, Panama #NoticiaEnDesarrollo #Temblor #Sismo Más información: https://t.co/63pt8nVsSe pic.twitter.com/EOCUfEj50t
— Servicio Geológico Colombiano (@sgcol) October 9, 2026
El movimiento se convirtió en uno de los eventos sísmicos de mayor magnitud registrados en la región durante este año y mantuvo en alerta a las autoridades de Panamá y Colombia.
Terremoto en Manizales: vicepresidente y alcalde revela balance de daños
Manizales enfrenta las consecuencias del fuerte terremoto que dejó fallecidos y graves afectaciones en viviendas, colegios, hospitales y otras edificaciones. En entrevista con Pulzo, las autoridades entregaron un balance de la emergencia y explicaron cómo se está coordinando la respuesta entre la Alcaldía, la Gobernación y el Gobierno nacional. Entre las medidas anunciadas están subsidios de arriendo, albergues, ayudas humanitarias y revisiones estructurales para las viviendas afectadas. También se confirmó un toque de queda entre las 10:00 p. m. y las 5:00 a. m., además de la suspensión de clases durante la semana debido a las condiciones de la infraestructura educativa. Conozca en esta entrevista el balance de la emergencia, las zonas afectadas y las ayudas que recibirán las familias damnificadas.
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