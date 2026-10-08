Un sismo de magnitud 4.0 se registró este jueves 8 de octubre en Colombia, según el boletín actualizado del Servicio Geológico Colombiano (SGC).

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El movimiento ocurrió a las 4:23 de la tarde, hora local, y tuvo como epicentro el municipio de Chaparral, Tolima. La entidad reportó además una profundidad superficial.

El primer boletín del SGC había reportado una magnitud de 4.1, pero la actualización posterior estableció el evento en magnitud 4.0.

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#SismosColombiaSGC Evento Sísmico – Boletín Actualizado 1, 2026-10-08, 16:23 hora local Magnitud 4.0. Profundidad superficial, Chaparral – Tolima, Colombia ¿Sintió este sismo? repórtelo https://t.co/pgC7OC2O7j https://t.co/63pt8nVsSe #Temblor #Sismo https://t.co/j45eKTuSPm — Servicio Geológico Colombiano (@sgcol) October 8, 2026

Temblor se sintió fuerte en Ibagué y otras zonas

Luego del movimiento, ciudadanos comenzaron a reportar al SGC los lugares donde sintieron el sismo.

Uno de los reportes llegó desde Ibagué, donde una persona aseguró que el movimiento se sintió fuerte y explicó que primero fue leve y posteriormente aumentó de intensidad.

“Se sintió fuerte, primero fue leve y después fuerte, como de 10 segundos”, indicó el ciudadano.

Otro reporte desde la capital del Tolima fue más contundente: “Duro Ibagué”.

¿En qué otras ciudades se sintió el temblor?

Los reportes ciudadanos muestran que el movimiento también fue percibido en otros departamentos. En Sevilla, Valle del Cauca, una persona aseguró que el sismo se sintió fuerte. También hubo reportes desde Yumbo, en ese mismo departamento.

En Bogotá, un ciudadano ubicado en un sexto piso señaló que lo sintió levemente. Una percepción similar reportó una persona desde un sexto piso en Soacha.

También se registró un reporte desde Armenia, Quindío, donde un ciudadano indicó que sintió el movimiento.

“Eres una guerrera”: la desgarradora historia de las trillizas que conmueve a Colombia

La conmovedora historia de las trillizas Ana María, Isabella y Sofía Saavedra Caicedo, una familia de Cali que quedó atrapada entre los escombros tras el fuerte sismo del 10 de agosto. Las tres hermanas, de 23 años, se encontraban junto a sus padres, Jairo Saavedra y Victoria Caicedo, cuando la estructura donde vivían colapsó.