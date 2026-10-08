El gobierno del presidente Abelardo De La Espriella dio su primer paso formal hacia la definición de la hoja de ruta económica y social del país al poner en marcha la estrategia para la formulación del Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2026-2030, denominada ‘Colombia, La Patria Milagro’. El punto de partida de esta ambiciosa apuesta institucional tuvo lugar en la ciudad de Pereira, elegida de manera estratégica por ser una de las zonas con mayores afectaciones estructurales tras el devastador terremoto registrado el pasado 10 de agosto.

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Durante el encuentro regional inaugural, el jefe de Estado envió un mensaje contundente al asegurar que el documento rector se estructurará de abajo hacia arriba, directamente desde las regiones, bajo un compromiso inquebrantable con la ejecución presupuestal rigurosa y libre de prácticas de politiquería. En esa misma línea, De La Espriella ratificó que la reconstrucción integral de Pereira, Manizales y todo el Eje Cafetero constituye una prioridad absoluta de su administración. Las intervenciones estatales no se limitarán a maquillar o reponer la infraestructura destruida, sino que buscarán blindar a las ciudades bajo estándares de mayor fortaleza y resiliencia, con la seguridad ciudadana como el pilar indispensable para reactivar la inversión y el crecimiento económico local.

Para consolidar las bases del PND, el Ejecutivo diseñó un ciclo intensivo de doce diálogos territoriales que se extenderán hasta el próximo 31 de octubre de 2026, recorriendo ciudades clave como Quibdó, Villavicencio, Cúcuta, Popayán, Leticia, Tunja, Medellín, Bogotá, Barranquilla, Ibagué y Cali. Estas jornadas operan bajo la metodología técnica de las siete ‘Mesas Milagro’, estructuradas por el Departamento Nacional de Planeación (DNP), las cuales agrupan frentes como Reconstrucción, Transformación y Resiliencia; Patriotismo Constitucional; Milagro Social; Milagro Económico; Colombia de las Regiones; Transformación del Estado; y Milagro de la Educación, integrando de manera articulada a autoridades locales, gremios productivos, academia y veedurías sociales.

En el marco de la apertura de estos espacios de concertación, el presidente reveló que el DNP consolidó un portafolio preliminar compuesto por 334 proyectos estratégicos a escala nacional, cuya inversión estimada asciende a la astronómica cifra de $535,1 billones. Por su parte, el director del DNP, Julián Buitrago, detalló que para la subregión conformada por Risaralda, Caldas y Quindío se proyectan recursos específicos de reactivación por $38,7 billones destinados a 21 iniciativas prioritarias, las cuales pasarán por un filtro riguroso de evaluación técnica antes de recibir luz verde definitiva.

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El cronograma gubernamental continuará su marcha con la presentación oficial del anteproyecto ante el Consejo Superior de Política Fiscal (Confis) el próximo 3 de noviembre, seguido por su paso ante el Consejo Nacional de Política Económica y Social (Conpes) el 6 de noviembre, y la entrega formal de las bases al Consejo Nacional de Planeación (CNP) el 15 de noviembre. Tras surtir la fase de audiencias públicas y mesas regionales entre el 18 de noviembre de 2026 y el 23 de enero de 2027, el CNP emitirá su concepto obligatorio el 10 de enero de 2027, dejando la mesa servida para la radicación definitiva del proyecto de ley ante el Congreso de la República el 7 de febrero de 2027, con un plazo límite fijado hasta el 5 de mayo de 2027 para su aprobación definitiva y respectiva sanción presidencial.

Balance del terremoto, según el presidente

El presidente Abelardo de la Espriella hizo la primera alocución presidencial y allí dio actualización oficial sobre las personas que han muerto, han sido afectadas e hizo otros anuncios sobre lo que hará en el país en los próximos días, superada la primera etapa.