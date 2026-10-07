El Gobierno de Abelardo de la Espriella pondrá en marcha este miércoles 7 de octubre el Fondo Milagro, mecanismo creado para canalizar recursos destinados a la atención y reconstrucción de las zonas afectadas por el terremoto del pasado 10 de agosto.

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(Vea también: Gobierno oficializa el Fondo Milagro para coordinar la atención y reconstrucción tras el terremoto del 10 de agosto)

El anuncio fue hecho por el presidente durante el primer Encuentro Regional para la construcción del Plan Nacional de Desarrollo 2026-2030, realizado en Pereira. Allí confirmó que el fondo ya quedó constituido y que contará inicialmente con $1 billón para comenzar a atender las necesidades de los territorios golpeados por el sismo.

El mecanismo funcionará mediante una fiduciaria, cuya constitución quedó lista el lunes 5 de octubre. El vicepresidente José Manuel Restrepo explicó que, a partir de este miércoles, comenzarán a disponerse los recursos para atender la emergencia y avanzar en la recuperación de las zonas afectadas.

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#POLÍTICA El presidente de Abelardo De La Espriella, anunció la puesta en marcha del Fondo Milagro con un presupuesto inicial de $1 billón de pesos. Este mecanismo, constituido jurídicamente como un patrimonio autónomo, comenzará a operar este miércoles 7 de octubre de 2026 para financiar la atención humanitaria y la reconstrucción de las zonas afectadas por el terremoto del pasado 10 de agosto. https://t.co/v2vIVVHFXe — ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) October 7, 2026

¿Para qué servirá el Fondo Milagro?

El fondo fue concebido como el instrumento para administrar y coordinar recursos públicos y privados destinados a las comunidades afectadas por el terremoto de magnitud 7,4 ocurrido el 10 de agosto. Su propósito comprende tanto la atención de las necesidades derivadas de la emergencia como las obras de reconstrucción.

El Gobierno prevé que el capital del mecanismo aumente en los próximos meses. Según lo anunciado, en noviembre se proyecta incorporar $2,7 billones adicionales, con una meta de movilizar cerca de $4 billones para la recuperación de los territorios afectados.

De esta manera, el inicio de operaciones del Fondo Milagro marca el paso de la atención inmediata de la emergencia hacia una etapa enfocada en la reconstrucción de las zonas que sufrieron daños por el terremoto.

Balance del terremoto, según el presidente

El presidente Abelardo de la Espriella hizo la primera alocución presidencial y allí dio actualización oficial sobre las personas que han muerto, han sido afectadas e hizo otros anuncios sobre lo que hará en el país en los próximos días, superada la primera etapa.