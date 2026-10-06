Por: El Espectador

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La declaración del presidente Abelardo de la Espriella, publicada en su cuenta de X, dejó en claro su compromiso con los exmilitares colombianos extraditados a Estados Unidos por su presunta vinculación con el asesinato del presidente haitiano Jovenel Moïse, hecho ocurrido el 7 de julio de 2021. Con la frase "Quiero saber exactamente qué ocurrió", el mandatario anunció la disposición de brindarles asistencia jurídica, refiriéndose a los implicados como “héroes”. Sin embargo, las autoridades estadounidenses ya presentaron desde el 27 de agosto un documento público de 85 páginas, en el cual reconstruyen detalladamente el crimen y señalan el papel que, según la investigación, tuvieron 17 colombianos en estos hechos.

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Según El Espectador, dicho informe judicial contiene información esencial sobre la imputación, como nombres, fechas, testimonios e imágenes relevantes, constituyendo la base de las acusaciones contra los exmilitares. Entre los extraditados destacan tres de los cuatro miembros del denominado “Equipo Delta”, identificados como quienes habrían ingresado al cuarto de Moïse en la madrugada del asesinato. Asimismo, se menciona a un exmilitar acusado, según declaraciones recogidas en el proceso, de haber disparado al presidente haitiano.

A pesar de que la responsabilidad individual de cada uno será determinada por la justicia durante el juicio, la imputación ofrece un panorama inicial sobre las responsabilidades atribuidas y confirma información que diversas fuentes y medios vienen publicando desde 2021.

Esta situación ha tenido seguimiento continuo en la opinión pública. El documento conocido por El Espectador sustenta, con evidencia, los señalamientos de los investigadores estadounidenses, mientras que a nivel institucional, se ha reportado el acompañamiento del Ministerio de Defensa de Colombia a los exmilitares señalados por el asesinato del mandatario haitiano. La extradición de los implicados, efectuada desde Haití hacia Estados Unidos el 20 de septiembre, constituye un paso relevante en el proceso judicial internacional.

La posición de de la Espriella, enfatizando no dejar solos a quienes considera “héroes”, resalta la complejidad del caso y la división de percepciones sobre el papel y la situación de los exmilitares. Mientras tanto, la justicia estadounidense articula su caso con múltiples pruebas documentales, a la espera de que se aclaren las responsabilidades individuales en el juicio correspondiente.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuál es el papel de los exmilitares colombianos en el asesinato del presidente de Haití, Jovenel Moïse?

De acuerdo con el documento judicial publicado por la justicia de Estados Unidos y citado por El Espectador, los exmilitares colombianos habrían tenido participación activa en el crimen. Entre los acusados se encuentran tres integrantes del llamado “Equipo Delta”, quienes, según la imputación, entraron a la habitación de Moïse en la madrugada del asesinato, así como un exmilitar señalado de dispararle al mandatario haitiano. Los detalles sobre la responsabilidad individual de cada persona serán precisados en el juicio.

¿En qué consiste la reconstrucción del crimen según la justicia estadounidense?

La reconstrucción del crimen, consignada por la justicia estadounidense en un documento de 85 páginas, incluye nombres, fechas, testimonios e imágenes claves sobre los hechos en los que estarían involucrados 17 colombianos. Este archivo, conocido por El Espectador, sirve como base para las acusaciones y recoge lo relatado por diversos medios desde 2021, ofreciendo un panorama detallado del proceso judicial que afrontan los exmilitares extraditados.

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* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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