Por: El Espectador

El Espectador es el periódico más antiguo del país, fundado el 22 de marzo de 1887 y, bajo la dirección de Fidel Cano, es considerado uno de los periódicos más serios y profesionales por su independencia, credibilidad y objetividad. Visitar sitio

El Gobierno colombiano ha decidido brindar apoyo jurídico a los exmilitares detenidos en Estados Unidos, señalados por su posible participación en el asesinato de Jovenel Moïse, presidente de Haití, en 2021. Esta decisión fue confirmada por el presidente Abelardo de la Espriella y ratificada por el ministro de Defensa, Jorge Eduardo Mora, quien anunció públicamente que el compromiso de Colombia es garantizar “el pleno ejercicio del derecho a la defensa” y el respeto por el debido proceso para los involucrados. Según se lee en la cuenta oficial de Mora en X, el propósito es que “la justicia actúe con todas las garantías” y se esclarezca la verdad detrás de los hechos.

Sigue a PULZO en Discover

Abelardo de la Espriella también indicó que las familias de los militares presos recibirán apoyo económico por parte del Estado colombiano. De manera enfática, expresó que “no pueden pagar justos por pecadores” y que es fundamental aclarar cuál fue la responsabilidad individual de cada acusado dentro del proceso. Este enfoque busca separar la presunta responsabilidad penal de los implicados y asegurar que el procedimiento cumpla con los estándares internacionales.

El asesinato de Jovenel Moïse ocurrió el 7 de julio de 2021 en su residencia de Puerto Príncipe, capital de Haití, cuando un grupo armado irrumpió en la vivienda, le disparó y causó heridas a su esposa, Martine Moïse. De acuerdo con fuentes como El Espectador y autoridades de Estados Unidos, el plan inicial consistía en secuestrar a Moïse y sacarlo del poder, pero cambió a un complot para asesinarlo. Los exmilitares colombianos habrían sido contratados bajo la premisa de llevar a cabo labores de seguridad. La Fiscalía estadounidense asegura que estos exmilitares participaron en la operación que desembocó en el asesinato del presidente haitiano y ha presentado evidencias que vincularían las armas usadas en el ataque con integrantes del grupo colombiano.

Uno de los señalados, Carlos Giovanni Guerrero Torres, exteniente coronel del Ejército de Colombia, negó haber participado en el crimen. Durante una audiencia en Haití, argumentó que fue contratado por una compañía estadounidense y que cumplió con instrucciones para acompañar a la Policía de Haití, sin conocer el objetivo real de la misión. Relató que no ingresó al dormitorio presidencial y permaneció en el área exterior junto con otros hombres. Por su parte, la Cancillería colombiana manifestó que continuará brindando asistencia consular y velando porque se respeten los derechos y garantías de los detenidos, pero subrayó que la responsabilidad penal será determinada únicamente por la justicia estadounidense.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué el Gobierno colombiano apoya jurídicamente a los exmilitares implicados en el caso Jovenel Moïse?

El Gobierno de Colombia, de acuerdo con lo señalado por el presidente Abelardo de la Espriella y el ministro de Defensa Jorge Eduardo Mora, considera fundamental garantizar el debido proceso y el derecho a la defensa de sus ciudadanos, incluso cuando son investigados en el exterior. La decisión busca asegurar que la justicia actúe con todas las garantías, y no prejuzgar la responsabilidad, sino esperar los resultados del proceso legal estadounidense.

¿Cómo justifica Colombia el apoyo económico y jurídico a los militares detenidos en Estados Unidos?

Colombia sostiene, según declaraciones oficiales reseñadas por El Espectador, que las familias de los acusados recibirán apoyo ya que no se debe condenar a inocentes por los delitos de otros. El presidente enfatizó que el Estado busca esclarecer la responsabilidad individual y garantizar a los exmilitares un proceso donde se respeten sus derechos fundamentales.

Estados Unidos capturó a Nicolás Maduro y a su esposa

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

El presidente Donald Trump confirmó que fue el dictador fue capturado y extraído desde Venezuela en la madrugada de este 3 de enero.