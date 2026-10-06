Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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El café de Colombia sigue abriéndose paso en los mercados internacionales y actualmente llega a más de 108 países, llevando consigo el esfuerzo y dedicación de aproximadamente 560.000 familias caficultoras. Esta conquista global es posible gracias a la participación de 23 departamentos y 601 municipios colombianos en la producción cafetera, donde las condiciones particulares de altura, suelo y clima en cada zona permiten que se desarrollen perfiles de taza únicos. De acuerdo con la información publicada, la diversidad territorial del país es un factor clave que enriquece las cualidades del producto, generando matices diferentes que finalmente encuentran eco tanto en el mercado local como en el extranjero.

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Estados Unidos se posiciona como el destino principal para el café colombiano, destacándose dentro de una industria internacional cada vez más especializada. En este contexto, los consumidores estadounidenses buscan características específicas en cada taza, lo que obliga a productores y comercializadores colombianos a adaptarse y diferenciarse, no solo con la calidad del producto, sino también con la variedad de los perfiles de sabor. La comercialización internacional, tal como lo señala la información, muchas veces se estructura a partir de una relación directa entre compradores y productores. Esto incluye visitas de compradores internacionales a las fincas, contactos cercanos con los caficultores y procesos de catación—una práctica que consiste en probar y evaluar los cafés para identificar sus atributos—que les permite seleccionar los granos ideales para responder a las exigencias de sus países de origen.

Ese proceso directo y personalizado ha sido fundamental para que hoy el café colombiano tenga presencia en más de 100 países, y para que la variedad de sus orígenes sea reconocida como un valor agregado en los mercados globales. Resalta también el papel de la Federación Nacional de Cafeteros, que ha impulsado el reconocimiento de los cafés especiales, valorando no solo las características de la bebida, sino también el origen y la historia de quienes la producen.

Por otra parte, la modernización de procesos como el despulpado y secado del grano—ambos fundamentales en la calidad final del café—, junto con la implementación de beneficiaderos regionales, han fortalecido el manejo del producto al interior de las zonas productoras. Como afirma Natalia Valencia, jefe de Mercadeo de la Federación Nacional de Cafeteros y directora de Cafés de Colombia Expo 2026, “todo lo que hay detrás de una taza, el trabajo de los caficultores, el conocimiento, la calidad, la innovación y toda una cadena” representa el verdadero valor del café colombiano que conquista el mundo.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué Estados Unidos es el principal mercado para el café colombiano?

Estados Unidos destaca como el mercado líder para el café colombiano debido a que, en una industria internacional con consumidores cada vez más exigentes, busca perfiles de taza específicos y altos estándares de calidad. Según la información proporcionada, las relaciones directas entre compradores internacionales y productores colombianos, incluyendo visitas a fincas y procesos de catación, permiten al café nacional adaptarse y responder a esas preferencias, lo que consolida su presencia en ese país.

¿Cómo influyen las regiones de Colombia en los perfiles del café que se exporta?

De acuerdo con los datos citados, la diversidad de alturas, suelos y climas de los 23 departamentos y 601 municipios productores permite obtener una variedad de perfiles de taza. Cada región aporta características distintas a los granos, lo cual se traduce en cafés con notas y acideces particulares, adaptándose a los distintos gustos de los consumidores internacionales y enriqueciendo la oferta exportadora.

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* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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