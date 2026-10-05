Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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Nicolás Maduro, expresidente de Venezuela, se encuentra atravesando un momento clave en su proceso judicial en Nueva York, después de que la Fiscalía de Estados Unidos dejara claro que no puede acceder a un beneficio de inmunidad en la causa penal que enfrenta. La postura oficial de Washington sostiene igualmente que Venezuela no ha solicitado formalmente ningún tipo de protección para Maduro en este caso, por lo que él y su esposa, Cilia Flores, continúan vinculados al proceso sin excepciones diplomáticas.

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La situación fue explicada por la fiscalía ante el juez Alvin K. Hellerstein, quien tiene bajo su responsabilidad la causa contra los mencionados. Los documentos oficiales indican que Venezuela, hasta el momento, no ha solicitado la inmunidad para Maduro o Flores. De acuerdo con el argumento fiscal, es necesario un pronunciamiento claro del Estado venezolano solicitando ese estatus, lo cual no ha ocurrido en el proceso penal que sigue abierto en Estados Unidos.

En un punto que genera comparaciones, la defensa de Maduro esgrime que él debería contar con la inmunidad propia de un jefe de Estado. Sin embargo, la fiscalía estadounidense recalca que Washington dejó de reconocerlo como presidente de Venezuela en 2019 y, en su lugar, reconoce a la administración liderada por Delcy Rodríguez. En el caso de Rodríguez, Venezuela sí habría hecho una solicitud formal para protegerla jurídicamente y, en ese contexto, la inmunidad fue aceptada en otro proceso paralelamente desarrollado en territorio estadounidense.

De acuerdo con los expedientes judiciales, la diferencia de trato entre ambos funcionarios deriva del reconocimiento diplomático. Mientras Rodríguez cuenta con protección, Maduro se enfrenta a un futuro incierto en la justicia de Nueva York. La audiencia específica sobre el tema de la inmunidad está fijada para el 17 de noviembre. Si el procedimiento no sufre alteraciones de calendario, el juicio contra Maduro se desarrollaría en junio de 2027.

Este pulso judicial resulta clave para el destino de Maduro, en medio de un escenario diplomático y judicial muy complejo, en el que el reconocimiento internacional y las acciones legales de Venezuela ante el sistema estadounidense son determinantes para el desarrollo del caso.

¿Por qué Estados Unidos no reconoce la inmunidad a Nicolás Maduro en su proceso judicial?

Estados Unidos no reconoce la inmunidad a Nicolás Maduro porque, desde 2019, dejó de reconocerlo como presidente legítimo de Venezuela. Este argumento presentado por la fiscalía se sostiene además en que Venezuela no ha solicitado protección formal para él en este proceso. Por tanto, Maduro enfrenta el proceso como un ciudadano común ante la justicia estadounidense.

¿Cuál es la diferencia entre el caso de Nicolás Maduro y Delcy Rodríguez respecto a la inmunidad diplomática?

La principal diferencia es que, en el caso de Delcy Rodríguez, el gobierno venezolano sí hizo una solicitud formal de inmunidad y Estados Unidos la reconoció como jefa de Estado, aceptando la protección en un proceso judicial distinto. En cambio, para Nicolás Maduro, ni existe una petición formal registrada ni es reconocido diplomáticamente por el gobierno estadounidense, lo que le impide acceder al mismo tipo de inmunidad.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

Estados Unidos capturó a Nicolás Maduro y a su esposa

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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