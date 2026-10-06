Por: El Espectador

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El presidente Abelardo de la Espriella ha dado una orden concreta a sus ministros de Defensa y Justicia: brindar acompañamiento jurídico, diplomático y humanitario a los militares colombianos acusados de estar involucrados en el asesinato del presidente de Haití. De acuerdo con la información difundida por El Espectador, esta decisión responde a la situación de 17 exmilitares colombianos que fueron extraditados recientemente a Estados Unidos, señalados de participar en el crimen contra Jovenel Moïse, el entonces mandatario haitiano que perdió la vida el 7 de julio de 2021.

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La instrucción presidencial incluye asistencia legal a los detenidos y apoyo económico a sus familias. Así lo recalcó Abelardo de la Espriella, quien manifestó: “Les he dado la instrucción a los señores ministros de Defensa (Jorge Mora) y de Justicia (Iván Cancino) de brindar asistencia jurídica a los militares detenidos en Estados Unidos por su presunta participación en el asesinato del presidente de Haití, así como apoyo económico a sus familias”. Las familias de estos exuniformados han hecho públicas sus quejas ante la falta de atención del Estado colombiano mientras sus allegados estuvieron privados de la libertad en Puerto Príncipe, la capital haitiana.

Según el mismo medio, estos antiguos militares colombianos estuvieron cerca de cinco años en prisión en Haití, acusados de actuar como mercenarios que fueron hasta ese país tras ser contratados para ejecutar el asesinato de Moïse. Hace menos de un mes, las autoridades haitianas los trasladaron a cárceles en Estados Unidos. Hasta el momento, la justicia tanto de Haití como de Estados Unidos no se ha pronunciado sobre el fondo del caso. Algunas de las personas implicadas afirman que fueron engañadas respecto al propósito real de su contratación.

El presidente De la Espriella ha sido enfático en señalar que es necesario establecer la responsabilidad individual de cada uno de los implicados con claridad y transparencia. En sus declaraciones destacó: “No pueden pagar justos por pecadores. Quiero saber exactamente qué ocurrió y que se esclarezca la responsabilidad individual de cada uno”. De la Espriella subrayó además que su gobierno no tiene intención de abandonar a los sujetos señalados, a quienes llamó “héroes”, y recalcó el apoyo para que logren defenderse y que se aclare la situación actual.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué apoyo brindará el gobierno de Abelardo de la Espriella a los militares colombianos presos por el caso de Haití?

El gobierno, por instrucción directa del presidente Abelardo de la Espriella, entregará asistencia jurídica a los militares colombianos procesados en Estados Unidos y facilitará respaldo económico a sus familias, de acuerdo con lo informado por El Espectador. Esto incluye acompañamiento legal, diplomático y humanitario para garantizar una defensa efectiva y procurar que no se abandonen los derechos de los implicados durante el proceso judicial.

¿Por qué fueron extraditados los exmilitares colombianos señalados en el asesinato del presidente de Haití?

Los 17 militares retirados de origen colombiano fueron extraditados a Estados Unidos tras ser considerados sospechosos de participar en el asesinato de Jovenel Moïse, presidente de Haití, en 2021. Se les acusó de viajar a Puerto Príncipe contratados para cometer el crimen. Aunque su defensa asegura que supuestamente fueron engañados, la justicia de Haití y Estados Unidos no ha resuelto de fondo sus casos ni ha determinado la responsabilidad individual de cada uno.

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