Por: Noticiero 90 minutos

Hola! Somos el noticiero regional más visto en Colombia, ¡Conéctate con nosotros y entérate de las noticias del suroccidente colombiano!, Emisión digital en vivo a las 8 a.m. por todos nuestros canales digitales, Emisión central a la 1:00 p.m. por el canal Telepacífico y nuestros canales digitales. Visitar sitio

La exploración espacial se ha configurado como una de las mayores proezas tecnológicas y científicas de la humanidad, pasando de ser un anhelo plasmado en la ciencia ficción a convertirse en una realidad estratégica y de impacto mundial. Según información presentada por Naciones Unidas en sus redes sociales, el acceso autónomo al espacio sigue siendo un privilegio reservado para muy pocos. Esta condición exclusiva cobra especial relevancia en el contexto de la semana mundial del espacio 2026, una conmemoración orientada a reflexionar sobre los logros, los desafíos técnicos y el futuro sostenible de la actividad espacial. Para organismos internacionales como la Organización de las Naciones Unidas (ONU), la expansión descontrolada de la actividad espacial plantea riesgos significativos relacionados con la seguridad y la sostenibilidad, motivando el llamado a la cooperación global y la creación de normas claras que garanticen el uso responsable del cosmos.

Sigue a PULZO en Discover

De manera puntual, solo tres países han logrado el desarrollo necesario para enviar misiones tripuladas empleando tecnología propia. De acuerdo con la historia compilada en la publicación, la Unión Soviética, ahora Rusia, fue pionera con el lanzamiento de su primer cosmonauta en 1961. Pocos días después, Estados Unidos avanzó rápidamente, estableciendo una competencia que aceleró de forma marcada el progreso tecnológico y científico en la exploración del espacio. China se unió a este pequeño grupo en 2003 al lanzar su misón Shenzhou, tal como indican las fuentes consultadas, posicionándose como una potencia contemporánea en este ámbito.

A pesar del reducido número de países con capacidad autónoma, la cooperación internacional junto con los servicios comerciales ha permitido que astronautas de más de cuarenta nacionalidades viajen al espacio. Entre los momentos históricos destacados, sobresale el viaje inaugural de Yuri Gagarin a bordo de Vostok 1, y el posterior hito alcanzado por Valentina Tereshkova, primera mujer en salir del planeta, según destaca la Embajada de Rusia en Sudáfrica. El punto culminante de la época clásica fue la llegada del Apolo 11 estadounidense a la Luna en 1969. Desde entonces, el enfoque evolucionó hacia estancias prolongadas, con proyectos como la estación Mir y, actualmente, la Estación Espacial Internacional.

El paradigma de la exploración espacial se encuentra en pleno cambio, orientándose hacia la participación privada, la comercialización y la reutilización de vehículos de lanzamiento. El interés global actual apunta tanto al regreso a la Luna como a la conquista de nuevos destinos, como Marte, evidenciando una expansión constante de los límites tecnológicos y humanos en el espacio.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué países han logrado enviar astronautas al espacio por sus propios medios?

Solo tres países han desarrollado tecnología capaz de enviar misiones tripuladas al espacio de forma independiente: la Unión Soviética (actualmente Rusia), Estados Unidos y, más recientemente, China con su programa Shenzhou. Esta hazaña destaca el nivel de exigencia técnica y de recursos necesarios para acceder de manera autónoma a la órbita terrestre, según la información recopilada del reportaje.

¿Por qué la exploración espacial necesita reglas claras y cooperación global?

De acuerdo con las publicaciones de la ONU, el crecimiento desregulado de las actividades espaciales podría poner en riesgo la seguridad y la sostenibilidad de las operaciones futuras. Por ello, se hace necesario establecer acuerdos y soluciones tecnológicas que garanticen el uso responsable del espacio, incentivando la colaboración internacional para evitar conflictos y excesos que amenacen tanto al planeta como al entorno espacial.

Estados Unidos capturó a Nicolás Maduro y a su esposa

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

El presidente Donald Trump confirmó que fue el dictador fue capturado y extraído desde Venezuela en la madrugada de este 3 de enero.