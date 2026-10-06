Por: EL PILON SA

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El Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural comunicó la derogatoria de las Áreas de Protección para la Producción de Alimentos (APPA) en ocho municipios ubicados en el sur de La Guajira, eliminando las restricciones sobre aproximadamente 80.000 hectáreas rurales. Esta decisión se oficializó el 2 de octubre durante un evento en Urumita, según informó el titular de esa cartera, Indalecio Dangond Baquero. Las localidades incluidas en esta medida son Barrancas, Distracción, El Molino, Fonseca, La Jagua del Pilar, San Juan del Cesar, Urumita y Villanueva.

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De acuerdo con el Ministerio, las APPA fueron declaradas por primero bajo la Resolución 000161 del 20 de junio de 2024 y modificadas con la Resolución 000289 de 2025. El propósito de estas zonas era priorizar y proteger la producción de alimentos en suelos rurales considerados estratégicos para el desarrollo agrícola y pecuario. Sin embargo, la entidad indicó en un comunicado oficial que la figura enfrentó obstáculos técnicos y jurídicos importantes. Principalmente, se citó la falta de reglamentación del artículo 32 del anterior Plan Nacional de Desarrollo como una de las razones fundamentales que complicó su implementación. Esta ausencia normativa, puntualizó el Ministerio, generó incertidumbre sobre los usos del suelo y puso en entredicho la autoridad de los municipios para ordenar su propio territorio.

Con la derogatoria, la administración nacional busca devolver a las alcaldías la facultad de decidir sobre la ordenación y utilización de sus territorios rurales, confiriendo una mayor autonomía en las etapas de planificación local. Además, durante el encuentro público en Urumita, el ministro Dangond anunció una nueva estrategia de desarrollo agropecuario enfocada en esa subregión. La inversión contemplada asciende a $37.000 millones, con el objetivo de impactar positivamente a más de 3.000 familias productoras en nueve municipios, incluyendo a Hatonuevo junto a los ocho que estuvieron bajo la derogatoria.

Dicha estrategia se divide en tres componentes: Café Perijá, Cacao Origen Guajiro y medidas para fortalecer la seguridad alimentaria y apoyar la economía campesina. Respecto al café, se parte de 4.500 hectáreas ya sembradas y un posible crecimiento hasta 6.600 hectáreas. En cuanto al cacao, el Gobierno identificó cerca de 96.652 hectáreas aptas pero reconoció que solo 762 hectáreas han sido cultivadas hasta la fecha. Según Dangond, esto representa más que un programa agrícola: es una apuesta social por el bienestar de la población rural y las generaciones futuras.

Aunque el Cesar no forma parte de las zonas APPA derogadas, la decisión tiene impacto en dicho departamento gracias a los lazos productivos y comerciales con el sur de La Guajira. El plan prioriza corredores agrícolas como el de la Serranía del Perijá, que involucra territorios compartidos entre Cesar y La Guajira. Ahora, la atención se centra en cómo se reemplazará la protección de suelos agropecuarios y en la ejecución efectiva de los recursos anunciados. Según el Ministerio, también se revisarán las declaratorias APPA vigentes en Antioquia, Santander, Tolima y Cundinamarca.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué el Ministerio de Agricultura derogó las Áreas de Protección para la Producción de Alimentos (APPA) en La Guajira?

La derogatoria de las APPA en el sur de La Guajira se debió a las dificultades técnicas y jurídicas que enfrentó la figura, en especial la falta de reglamentación del artículo 32 del anterior Plan Nacional de Desarrollo, según informó el Ministerio de Agricultura. Esto generó incertidumbre sobre los usos del suelo y limitó la autonomía de los municipios para decidir sobre el ordenamiento de su territorio, lo que llevó a la administración a eliminar las restricciones y a otorgarles nuevamente capacidad de decisión a las alcaldías de los municipios involucrados.

¿Qué estrategias anunció el Ministerio de Agricultura para el desarrollo agropecuario en el sur de La Guajira tras la derogatoria de las APPA?

Durante el anuncio oficial, el ministro Indalecio Dangond Baquero presentó una estrategia para el desarrollo agropecuario con una inversión de $37.000 millones, orientada a beneficiar a 3.000 familias de nueve municipios. Los principales ejes son el fortalecimiento de la cadena cafetera (Café Perijá), el crecimiento del cultivo de cacao (Cacao Origen Guajiro) y el impulso a la seguridad alimentaria y la economía campesina. Además, se identificaron metas de expansión en hectáreas sembradas tanto en café como en cacao para aprovechar el potencial rural disponible en la región.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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